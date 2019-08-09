"Крым принадлежит России": в Турции оправдались за Эрдогана

Президент солнечной республики пока не может заявить вслух то, о чем думает на самом деле

В Анкаре перечислили условия для развития российско-турецких отношений. Для начала главе солнечной республики Реджепу Эрдогану не помешало бы забрать свои слова обратно, полагает лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек.

Речь идет о "заискивании" президента перед украинским коллегой Владимиром Зеленским. Во время визита последнего в Анкаре гостеприимный хозяин отказался признать Крым российским.

"Как верно заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара, если Анкара считает себя стратегическим партнером России, ей нужно понимать, что Крым – неотъемлемая часть России. Эрдоган понимает, что Крым принадлежит России. Для дальнейшего развития наших отношений остается только открыто сказать это народу",

– оправдал лидера нации политик, передает РИА "Новости". Он отметил, что Турция называет себя стратегическим партнером США, правда в кавычках. А Украина, в свою очередь, попала к ним в лапы, став "американской марионеткой".

"Очень правильные слова", - заключил читатель данной новости.

Напомним, Крым вошел в состав России в марте 2014 году по воле абсолютного большинства жителей полуострова. Между тем Киев уже более пяти лет не может смириться с потерей территории.