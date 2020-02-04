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Героям слава: Турция давит на Россию через Украину

Героям слава: Турция давит на Россию через Украину
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Анкаре не дает покоя Крым и российские интересы в Сирии

Весь мир облетели недавние кадры, как президент Турции Реджеп Эрдоган приветствует караул в Киев словами "Слава Украине". "Героям Слава!" – отозвался караул. Затем состоялся разговор разговор Эрдогана и Зеленского за закрытыми дверями, который продолжался порядка трех часов.

По мнению российской прессы, "заигрывание" Турции с Украиной означает попытку оказать давление на Россию из-за Крыма и Сирии.

Так, газета "Взгляд" считает, что в гонке за Крым Турция опоздала, и не успей Россия, она обязательно заявила бы свои права на полуостров. Автор утверждает, что пока Крым был в составе Украины, турецкое присутствие на его территории было достаточно велико из-за влияния Анкары на меджлис и "слабости украинского государства".

Стоит отметить, что Турция действительно не признает Крым российским. В ходе недавней встречи Эрдоган в очередной раз заявил, что выступает за "территориальную целостность Украины" и считает "аннексию Крыма незаконной". По его словам, Турция продолжает внимательно следить за положением крымских татар.

"Совместно с властями Украины мы продолжим оказывать поддержку крымско-татарским тюркам, которые являются исконными жителями этой страны", – приводит ТАСС слова Эрдогана.

В Кремле уже ответили на высказывания турецкого лидера. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит "ФедералПресс", Москва категорически не согласна с формулировками, которые используются в этом контексте. Он также напомнил, что у Эрдогана есть приглашение от Владимира Путина посетить Крым, чтобы "увидеть все, что называется, из первоисточника".

С Сирией тоже все очень напряженно. Ранее Анкара обвинила Москву в невыполнении Астанинских и Сочинских договоренностей, а между турецкими и сирийскими военными фактически идут бои. 3 февраля в результате артобстрела сирийскими военными турецкого наблюдательного пункта погибли пятеро военных ВС Турции. После этого истребители F-16 ВВС Турции вместе с артиллерийскими расчетами нанесли удар по 40 целям в сирийском Идлибе.

Турция давно поддерживает боевиков, которые воюют в курдами и сирийкой арабской армией, а в Анкаре очень недовольны, что Москва якобы помогает последним.

На подобные обвинения также ранее ответили в Кремле. Дмитрий Песков подчеркнул, что идлибский район продолжает оставаться местом сосредоточения большого количества террористов, которые совершают агрессивные действия против вооруженных сил Сирии и российских военных на базе в Хмеймиме.

"Это вызывает у российских властей глубочайшую озабоченность", – приводит слова Пескова "URA.RU".

С точки зрения газеты "Взгляд", Турция не окажет экономической помощи Украине, зато сама может получить определенные дивиденды. Например, Анкара может стать посредником в налаживании поставок азербайджанского, а по сути российского газа в Украину.

Александр ИЛЬИН

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