Отчаявшиеся украинцы затравили счастливого Зеленского
Украинцы набросились на своего президента Владимира Зеленского под его трогательными словами, адресованными супруге Елене. Недовольные граждане осудили главу государства за чрезмерную демонстрацию своих чувств, напомнив ему о разрухе в стране.
Владимир Александрович поделился с народом, насколько счастлив рядом с женой, поблагодарив ее за заботу и поддержку, совместно пройденный путь и каждое вовремя сказанное слово. При этом Зеленский предупредил супругу, что впереди их семью ожидают не менее серьезные испытания.
"У нас еще есть многое, через что нужно пройти. Впереди длинная дорога с неожиданными каждым и незабываемыми впечатлениями. И я от этого счастлива. Потому что с тобой я смогу все на свете", – написал шестой президент Украины в Facebook.
Однако пользователи соцсети заподозрили неладное в тексте гаранта. Они обругали его за "показушность", когда жизнь народа далека от того, что ему обещал бывший шоумен во время президентской гонки. А также обратили внимание на хороший слог послания.
"Зачем эта показушность?! Поздравь тихонько дома, поцелуй в щечку и иди работай. Всего пять лет у тебя. Пусть подарком для любимой будет твоя репутация и процветающая Украина", "Личная жизнь напоказ... как в лучших традициях бразильских сериалов", "А наши отношения в семьях в какой-то мере зависят и от Вас, Вашего правления, так сказать. Так что не отвлекайтесь", "Какое-то ограниченное счастье у Вас. Желаю вам быть счастливым на минимальную зарплату и на минимальную пенсию", "В то время, когда люди выезжают и умирают от болезней и голода, что за посты, ну поздравьте дома, показуха", "За все время, пока Зеленский – президент, я сделала вывод: хорошего в нем – только... его жена. С днем рождения, Елена, терпения Вам... Потому как у нас оно уже иссякло", "Классно написано. А по телевизору два слова не могут связать. Кто автор?" – отреагировали на пост украинского лидера возмущенные украинцы.
Напомним, в середине января Зеленский усадил жену в теплое кресло в совете по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Художественный арсенал". Ранее в нем состояла супруга предшественника Владимира Александровича – Марина Порошенко.
"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане
Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Настойка охотника: простое средство улучшит потенцию после 60 лет
- Убивают потенцию: как заболевания зубов влияют на мужскую силу
- Всадник: древнее упражнение для потенции после 40 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик