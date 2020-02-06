Глава Незалежной попал в опалу за адресованное жене поздравление

Украинцы набросились на своего президента Владимира Зеленского под его трогательными словами, адресованными супруге Елене. Недовольные граждане осудили главу государства за чрезмерную демонстрацию своих чувств, напомнив ему о разрухе в стране.

Владимир Александрович поделился с народом, насколько счастлив рядом с женой, поблагодарив ее за заботу и поддержку, совместно пройденный путь и каждое вовремя сказанное слово. При этом Зеленский предупредил супругу, что впереди их семью ожидают не менее серьезные испытания.

"У нас еще есть многое, через что нужно пройти. Впереди длинная дорога с неожиданными каждым и незабываемыми впечатлениями. И я от этого счастлива. Потому что с тобой я смогу все на свете", – написал шестой президент Украины в Facebook.



Однако пользователи соцсети заподозрили неладное в тексте гаранта. Они обругали его за "показушность", когда жизнь народа далека от того, что ему обещал бывший шоумен во время президентской гонки. А также обратили внимание на хороший слог послания.

"Зачем эта показушность?! Поздравь тихонько дома, поцелуй в щечку и иди работай. Всего пять лет у тебя. Пусть подарком для любимой будет твоя репутация и процветающая Украина", "Личная жизнь напоказ... как в лучших традициях бразильских сериалов", "А наши отношения в семьях в какой-то мере зависят и от Вас, Вашего правления, так сказать. Так что не отвлекайтесь", "Какое-то ограниченное счастье у Вас. Желаю вам быть счастливым на минимальную зарплату и на минимальную пенсию", "В то время, когда люди выезжают и умирают от болезней и голода, что за посты, ну поздравьте дома, показуха", "За все время, пока Зеленский – президент, я сделала вывод: хорошего в нем – только... его жена. С днем рождения, Елена, терпения Вам... Потому как у нас оно уже иссякло", "Классно написано. А по телевизору два слова не могут связать. Кто автор?" – отреагировали на пост украинского лидера возмущенные украинцы.

Напомним, в середине января Зеленский усадил жену в теплое кресло в совете по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Художественный арсенал". Ранее в нем состояла супруга предшественника Владимира Александровича – Марина Порошенко.