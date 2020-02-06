Экс-премьер Украины грудью встала на защиту богатств страны

В четверг, 6 февраля, финальное обсуждение в Верховной раде закона о продаже земли перешло в потасовку депутатов.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, выступающая против продажи сельхозугодий, собственным телом перекрыла спикеру Дмитрию Разумкову доступ к его рабочему месту.

Тимошенко с соратниками поддержали представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" во главе с депутатом Вадимом Рабиновичем: они заблокировали кресла всему президиуму парламента.

При этом члены пропрезидентской партии "Слуга народа" попытались силой оттащить оппозиционеров от трибуны. Кадры, на которых отчетливо видна драка в Раде, опубликовал "Обозреватель".

Земельная реформа, продвигаемая президентом Украины Владимиром Зеленским, предполагает отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения частным лицам, в том числе иностранцам. Противники законопроекта предупреждают, что так Киев лишится последнего богатства Незалежной.