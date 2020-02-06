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В Раде подрались из-за Тимошенко

В Раде подрались из-за Тимошенко
Юлия Тимошенко. Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжениеУкраина пожаловалась на агрессию России у Крымского моста
Экс-премьер Украины грудью встала на защиту богатств страны

В четверг, 6 февраля, финальное обсуждение в Верховной раде закона о продаже земли перешло в потасовку депутатов.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, выступающая против продажи сельхозугодий, собственным телом перекрыла спикеру Дмитрию Разумкову доступ к его рабочему месту.

Тимошенко с соратниками поддержали представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" во главе с депутатом Вадимом Рабиновичем: они заблокировали кресла всему президиуму парламента.

При этом члены пропрезидентской партии "Слуга народа" попытались силой оттащить оппозиционеров от трибуны. Кадры, на которых отчетливо видна драка в Раде, опубликовал "Обозреватель".

Земельная реформа, продвигаемая президентом Украины Владимиром Зеленским, предполагает отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения частным лицам, в том числе иностранцам. Противники законопроекта предупреждают, что так Киев лишится последнего богатства Незалежной.

Фоторепортаж
"Революционный бублик": Тимошенко тряхнула стариной
Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Гость
В грызло юле ни кто не закатал, нет, а жаль!
это только в России могут в грызло женщинам , старикам и детям.
На зоне как на зоне. европейские ценности, права человека, мир и демократия – для России это пустой звук. Они , россияне, говорят на языке угроз, ультиматумов и пропаганды.(С)
«Тяжелый русский дух, нечем дышать и нельзя лететь». - А. Блок
«Московия - русь тайги, монгольская, дикая, звериная». (Muscovy - the Russia of taiga, Mongolic, wild, bestial.) - Алексей Толстой
"Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев." (They are not people, they are boors, villains, wild hordes of murderers and miscreants.) - Михаил Булг
Гость
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В грызло юле ни кто не закатал, нет, а жаль!
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