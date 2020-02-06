Украина пожаловалась на агрессию России у Крымского моста
Киев стращает мировую общественность некими новыми прожектами Кремля у берегов Крыма. Украинские аналитики заявляют, что Россия в нынешнем году якобы намеренно будет блокировать судоходство в районе Крымского моста, чтобы строить козни портам Бердянска и Мариуполя.
Об этом пишет проект американского "Радио Свобода" "Крым. Реалии" со ссылкой на мониторинговую группу редакции BlackSeaNews и "Института Черноморских стратегических исследований".
"После захвата Крыма в руках у России находится "ключ от Керченского пролива", и нет ни одной причины для того, чтобы она прекратила им манипулировать", – сообщил руководитель группы Андрей Клименко.
По его словам, Москва в последний раз воспользовалась "ключом", когда приостановила движение в районе Крымского моста по причине "технологических работ". Как заметили внимательные украинцы, данные мероприятия совпали аккурат с поездкой президента России Владимира Путина на поезде в день открытия железнодорожной части транспортного перехода. Тогда Керченский пролив перекрывали с 21 по 24 декабря 2019-го.
Журналисты полагают, что в текущем году Москва будет усиливать свое военное присутствие у берегов полуострова, а значит, для переброски современного вооружения в Крым и для сохранения секретности снова будет блокировать свободное судоходство.
Напомним, Киев регулярно жалуется на якобы задержку прохода украинских кораблей, особенно торговых, в порты Бердянска и Мариуполя. После этих стонов также периодически раздаются призывы из ЕС к Москве обеспечить беспрепятственный проход в Керченском проливе. На что власти РФ отвечают, что там все свободно, но нужно соблюдать правила прохода в целях безопасности, ужесточенные из-за Крымского моста.
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