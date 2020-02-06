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Украина пожаловалась на агрессию России у Крымского моста

Украина пожаловалась на агрессию России у Крымского моста
Фото: commons.wikimedia.org/Foreman 1982 (CC BY-SA 4.0)
Москва нашла золотой ключик от ворот Керченского пролива

Киев стращает мировую общественность некими новыми прожектами Кремля у берегов Крыма. Украинские аналитики заявляют, что Россия в нынешнем году якобы намеренно будет блокировать судоходство в районе Крымского моста, чтобы строить козни портам Бердянска и Мариуполя.

Об этом пишет проект американского "Радио Свобода" "Крым. Реалии" со ссылкой на мониторинговую группу редакции BlackSeaNews и "Института Черноморских стратегических исследований".

"После захвата Крыма в руках у России находится "ключ от Керченского пролива", и нет ни одной причины для того, чтобы она прекратила им манипулировать", – сообщил руководитель группы Андрей Клименко.

По его словам, Москва в последний раз воспользовалась "ключом", когда приостановила движение в районе Крымского моста по причине "технологических работ". Как заметили внимательные украинцы, данные мероприятия совпали аккурат с поездкой президента России Владимира Путина на поезде в день открытия железнодорожной части транспортного перехода. Тогда Керченский пролив перекрывали с 21 по 24 декабря 2019-го.

Журналисты полагают, что в текущем году Москва будет усиливать свое военное присутствие у берегов полуострова, а значит, для переброски современного вооружения в Крым и для сохранения секретности снова будет блокировать свободное судоходство.

Напомним, Киев регулярно жалуется на якобы задержку прохода украинских кораблей, особенно торговых, в порты Бердянска и Мариуполя. После этих стонов также периодически раздаются призывы из ЕС к Москве обеспечить беспрепятственный проход в Керченском проливе. На что власти РФ отвечают, что там все свободно, но нужно соблюдать правила прохода в целях безопасности, ужесточенные из-за Крымского моста.

Фоторепортаж
Крымский мост ждет катастрофа
Фото: most.life Фото: most.life Фото: most.life
Фото: most.life Фото: most.life Фото: most.life
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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ну вот разбойничьи действия сукашвили в цхинвали и украина пытается запереть флот России в крыму.Это как?
Мизантроп VI
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Времена, когда хохлы разбойничали на лодках в акватории Чёрного моря уже давно прошли!
Сколько ни мечтайте их вернуть!!! :))))
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