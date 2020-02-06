В дорожной аварии есть жертвы и десятки пострадавших

Пассажирский автобус, следовавший рейсом Горловка – Севастополь, перевернулся в кювет. В результате ДТП погибли 2 человека и 22 пострадали. Об этом сообщает агентство ДАН со ссылкой на МЧС ДНР.

Всего в автобусе находилось 29 пассажиров. Среди пострадавших трое детей.

Информация о ДТП поступила в спасательные службы в 16:33. К месту происшествия прибыли силы и средства МЧС и две бригады скорой помощи.

Пострадавшие направлены в медучреждения города Новоазовска. Остальные пассажиры доставлены в Горловку.

Сегодня в Донецкой народной республике с утра сообщалось о плохих погодных условиях.

