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Украина воюет царским оружием

Украина воюет царским оружием
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Допотопное вооружение заметили на линии противостояния в Донбассе

Несмотря на иностранную финансовую помощь, модернизацию армии под контролем НАТО и поставки оружия западными союзниками, военные Вооруженных сил Украина (ВСУ) по-прежнему вынуждены использовать допотопное оружие. В частности, в рядах ВСУ распространены пулеметы "Максим". Об этом сообщает The Drive.

В январе 2020 г. украинское телевидение показало репортаж из подконтрольной Киеву Луганской области Украины, где военнослужащий стреляет из пулемета M1910. Они поступили на вооружение армии Российской империи в 1880-х гг. и хорошо зарекомендовали себя в годы Первой мировой войны.

Советский военпром полностью прекратил выпускать "Максимы" в 1945 г., но на Украине сохранились склады со старым оружием.

"Даже если бы пулемет, показанный на видео с Украины, был одним из самых последних M1910, произведенных в Советском Союзе, ему все равно было бы 75 лет", – говорится в статье.

Ранее на Украине признались, что профессиональные военные покидают ряды ВСУ, а им на смену приходят необученные кадры.

Николай ВИКТОРОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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эт уже перезрадница)))))))))))))))))))))))))))))
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Это перемога или зрада?
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