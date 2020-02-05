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Украинскую "Ольху" пристреливают к целям в Крыму

Украинскую "Ольху" пристреливают к целям в Крыму
Кадр youtube.com
Четыре ракеты взорвались в поле

Украинские военные опубликовали кадры попадания в цель ракеты новейшей РСЗО "Ольха", которую в Киеве считают ответом на российскую модернизированную систему "Смерч". Более того, ранее экс-глава СНБО Александр Турчинов заявлял, что украинский комплекс якобы превосходит российский.

В размещенном на Defense Express Channel ролике устремленная в небо ракета падает в поле, после чего раздается взрыв. Что представляло собой цель, не совсем понятно.

Сообщается, что во время испытаний запустили четыре ракеты в боевом снаряжении. Все они попали в цель с минимальным отклонением.

РСЗО "Ольха" принята на вооружение ВСУ в конце 2018 года.  Тогда в киевские власти заявили, что Вооруженные силы Украины укрепят свою обороноспособность и смогут эффективно бороться с агрессором на востоке страны.

Однако пока это больше пиар, о массовом производстве речь не идет. Испытания ракеты продолжаются, в частности разрабатывается версия "Ольха-М" с дальностью до 120 км. Пока РСЗО бьет на на 70 км.

В России полагают, что "Ольха" – это не новейший тактический комплекс, как подают его на Украине, а всего лишь 300-мм реактивный снаряд, совместимый с РСЗО "Смерч".

У российских артиллеристов тоже есть такой снаряд – 9М542 для "Смерча". Его минимальная дальность 40 км, максимальная – около 120 км.

Александр ИЛЬИН

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батут рогозина
24 ракеты с одного залпа: характеристики ракетного комплекса Нептун
Украинский ракетный комплекс имеет следующие характеристики:
• возможность поражать цели на расстоянии от 7 до 280 км;
• с одного залпа может запустить максимум 24 ракеты;
• удаленность стартовой позиции от береговой полосы – не более 25 км;
• интервал пуска в залпе составляет от 3 до 5 секунд;
• развертывание на новой позиции занимает до 15 минут;
• может передвигаться по суше на расстояние до 1 тыс. км.
Ракетный комплекс Нептун предназначен для поражения боевых кораблей противника, которые действуют как самостоятельно, так и
Искандер-М с одного залпа обратит в пыль такой город как Киев.
батут рогозина
Ответить
24 ракеты с одного залпа: характеристики ракетного комплекса Нептун
Украинский ракетный комплекс имеет следующие характеристики:
• возможность поражать цели на расстоянии от 7 до 280 км;
• с одного залпа может запустить максимум 24 ракеты;
• удаленность стартовой позиции от береговой полосы – не более 25 км;
• интервал пуска в залпе составляет от 3 до 5 секунд;
• развертывание на новой позиции занимает до 15 минут;
• может передвигаться по суше на расстояние до 1 тыс. км.
Ракетный комплекс Нептун предназначен для поражения боевых кораблей противника, которые действуют как самостоятельно, так и
батут рогозина
Ответить
"Вильха-М", которая поражает цель на расстоянии более 100 километров. Круговое отклонение составило менее 30 метров", каждая выпущенная ракета поражает "свою" цель. российские же аналоги бьют по площадям.
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