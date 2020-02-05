Четыре ракеты взорвались в поле

Украинские военные опубликовали кадры попадания в цель ракеты новейшей РСЗО "Ольха", которую в Киеве считают ответом на российскую модернизированную систему "Смерч". Более того, ранее экс-глава СНБО Александр Турчинов заявлял, что украинский комплекс якобы превосходит российский.

В размещенном на Defense Express Channel ролике устремленная в небо ракета падает в поле, после чего раздается взрыв. Что представляло собой цель, не совсем понятно.

Сообщается, что во время испытаний запустили четыре ракеты в боевом снаряжении. Все они попали в цель с минимальным отклонением.

РСЗО "Ольха" принята на вооружение ВСУ в конце 2018 года. Тогда в киевские власти заявили, что Вооруженные силы Украины укрепят свою обороноспособность и смогут эффективно бороться с агрессором на востоке страны.

Однако пока это больше пиар, о массовом производстве речь не идет. Испытания ракеты продолжаются, в частности разрабатывается версия "Ольха-М" с дальностью до 120 км. Пока РСЗО бьет на на 70 км.

В России полагают, что "Ольха" – это не новейший тактический комплекс, как подают его на Украине, а всего лишь 300-мм реактивный снаряд, совместимый с РСЗО "Смерч".

У российских артиллеристов тоже есть такой снаряд – 9М542 для "Смерча". Его минимальная дальность 40 км, максимальная – около 120 км.