Шквал огня в Донбассе: ВСУ применили тяжелую артилерию

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Украинские военные открыли мощный огонь под Донецком в районе Спартака и аэропорта. Об этом сообщает телеграм-канал WarGonzo со ссылкой на собственную съемочную группу в этом районе.
По данным журналистов, было как минимум, 20 "прилетов". Стреляли либо из 120-мм миномета, либо 122-мм самоходки "Гвоздика", запрещенными Минскими договоренностями.
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