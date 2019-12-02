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Шквал огня в Донбассе: ВСУ применили тяжелую артилерию

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Стреляли из самоходок и минометов

Украинские военные открыли мощный огонь под Донецком в районе Спартака и аэропорта. Об этом сообщает телеграм-канал WarGonzo со ссылкой на собственную съемочную группу в этом районе.

По данным журналистов, было как минимум, 20 "прилетов". Стреляли либо из 120-мм миномета, либо 122-мм самоходки "Гвоздика", запрещенными Минскими договоренностями.

Александр ИЛЬИН

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