Россия отказалась обсуждать статус полуострова

Разговоры президента Украины Владимира Зеленского о том, что он бы хотел провести переговоры о принадлежности Крыма в формате "Киев-Москва-Вашингтон", не нуждаются в комментариях, поскольку эта ситуация в принципе нереальна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 2 декабря.

"Здесь никакой реакции Кремля быть не может. Какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно, и об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях", – цитирует ТАСС Пескова.

Ранее Зеленский в интервью европейским СМИ сообщил, что попробует поднять "крымский вопрос" на нормандском саммите 9 декабря, а если главы РФ, ФРГ и Франции откажутся включить его в повестку дня, то постарается привлечь Москву к ответу с помощью США.