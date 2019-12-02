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"Невозможно": в Кремле оценили идею Зеленского по Крыму

"Невозможно": в Кремле оценили идею Зеленского по Крыму
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеКиев объявил о смене глав "Нафтогаза" и "Укрэнерго"
Россия отказалась обсуждать статус полуострова

Разговоры президента Украины Владимира Зеленского о том, что он бы хотел провести переговоры о принадлежности Крыма в формате "Киев-Москва-Вашингтон", не нуждаются в комментариях, поскольку эта ситуация в принципе нереальна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 2 декабря.

"Здесь никакой реакции Кремля быть не может. Какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно, и об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях", – цитирует ТАСС Пескова.

Ранее Зеленский в интервью европейским СМИ сообщил, что попробует поднять "крымский вопрос" на нормандском саммите 9 декабря, а если главы РФ, ФРГ и Франции откажутся включить его в повестку дня, то постарается привлечь Москву к ответу с помощью США.

Николай ВИКТОРОВ

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