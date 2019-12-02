У Зеленского не осталась надежды на европейских партнеров

Киев сможет получить обратно Крым с помощью Вашингтона. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"В деле с Крымом могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США",

– предположил Зеленский в интервью европейским изданиям "Der Spiegel", "Le Monde" и "Gazeta Wyborcza".

Впрочем, глава Украины признал, что данный вопрос не стоит на международной повестке дня и тем более не является предметом обсуждения в "нормандском формате". Но Зеленский решительно настроен попытаться добиться от западных союзников поддержки:

"Я спрошу на саммите (в нормандском формате – прим.ред.), можем ли мы разговаривать о Крыме в этом кругу. Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-то формат", – цитирует главу Украины KP.RU.

Встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии состоится 9 декабря в Париже. Стороны обсудят урегулирование в Донбассе.