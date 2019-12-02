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США вернут Крым Украине

США вернут Крым Украине
Фото: pixabay.com
У Зеленского не осталась надежды на европейских партнеров

Киев сможет получить обратно Крым с помощью Вашингтона. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"В деле с Крымом могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США",

предположил Зеленский в интервью европейским изданиям "Der Spiegel", "Le Monde" и "Gazeta Wyborcza".

Впрочем, глава Украины признал, что данный вопрос не стоит на международной повестке дня и тем более не является предметом обсуждения в "нормандском формате". Но Зеленский решительно настроен попытаться добиться от западных союзников поддержки:

"Я спрошу на саммите (в нормандском формате – прим.ред.), можем ли мы разговаривать о Крыме в этом кругу. Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-то формат", – цитирует главу Украины KP.RU.

Встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии состоится 9 декабря в Париже. Стороны обсудят урегулирование в Донбассе.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Смешно смотреть на Россию, которая во всех СМИ, обсуждает Крым и Украину. Пора уже давно поставить точку относительно КРЫМА и вообще о нем не говорить упоминая Украину, а относительно Украины и Донбасса тоже вспомнить, что Россия является гарантом, а не участником конфликта, и заставить Украину выполнять свои обязательства. Украина сваливает с больной головы на здоровую, а Россия постоянно оправдывается перед липовыми российскими и украинскими "экспертами"
Гость
Ответить
И КРЫМ и ДОНБАСС НАШИ !!!
Макарена
Ответить
Может США вернут Аляску России? И Калифорнию? Это более реалистичный вариант.
Гость
Ответить
нарик кокосовый
Гость
Ответить
Не вернется Крым в помине свехсмердящей Украине!
Иван
Ответить
А мы просто и откровенно пошлем на куй и Украину и США.
Гость читатель
Ответить
ОЙ_ДУРАК @СМЕРДЯЩИЙ:ЙООГА НА ТОЩАК
Пять Бутербродов
Ответить
А зачем нужна Россия в этой стае товарищей?
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