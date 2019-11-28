Вашингтон намерен диктовать Москве свои условия

Заокеанское государство, по всей видимости, возомнило себя сверхдержавой. Такой вывод напрашивается после недавнего заявления Госдепа США.

Так, на сайте американского внешнеполитического ведомства появилось послание, в котором говорится о боевом настрое Вашингтона отстаивать интересы Украины. В частности, речь идет о выполнении Минских соглашений. В данном вопросе, предупредили западные кураторы Киева, они продолжат давить на Россию.

"США привержены работе с нашими союзниками и партнерами, чтобы продолжать давление на Россию в вопросе соблюдения ею своих обязательств в рамках Минских договоренностей и начала процесса мирного восстановления полного суверенитета Украины над Донбассом", – пригрозил Госдеп США.

В России официального ответа на сие письмо пока не поступило. Однако жители нашей страны запугивание с американской стороны назвали сущей глупостью.

"Идиотизм развивается настолько стремительно,что сшания это уже не замечает и просто бросается словами налево и направо. Это очень положительная ситуация-партнеры в панике", "Госдеп США – Отныне, для всего мира устанавливаются два правила : 1) Госдеп всегда прав! 2) Ежели ты по скудоумию думаешь что Госдеп не прав, смотри пункт первый", "Не боимся и не обращаем внимания", – прокомментировали сообщение читатели РИА "Новости".

Напомним, накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров настоятельно рекомендовал Западу избавиться от "имперских замашек".



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