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США запугивают Россию в преддверии "нормандского саммита"

США запугивают Россию в преддверии "нормандского саммита"
Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон намерен диктовать Москве свои условия

Заокеанское государство, по всей видимости, возомнило себя сверхдержавой. Такой вывод напрашивается после недавнего заявления Госдепа США.

Так, на сайте американского внешнеполитического ведомства появилось послание, в котором говорится о боевом настрое Вашингтона отстаивать интересы Украины. В частности, речь идет о выполнении Минских соглашений. В данном вопросе, предупредили западные кураторы Киева, они продолжат давить на Россию. 

"США привержены работе с нашими союзниками и партнерами, чтобы продолжать давление на Россию в вопросе соблюдения ею своих обязательств в рамках Минских договоренностей и начала процесса мирного восстановления полного суверенитета Украины над Донбассом", – пригрозил Госдеп США. 

В России официального ответа на сие письмо пока не поступило. Однако жители нашей страны запугивание с американской стороны назвали сущей глупостью. 

"Идиотизм развивается настолько стремительно,что сшания это уже не замечает и просто бросается словами налево и направо. Это очень положительная ситуация-партнеры в панике", "Госдеп США – Отныне, для всего мира устанавливаются два правила : 1) Госдеп всегда прав! 2) Ежели ты по скудоумию думаешь что Госдеп не прав, смотри пункт первый", "Не боимся и не обращаем внимания", – прокомментировали сообщение читатели РИА "Новости".  

Напомним, накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров настоятельно рекомендовал Западу избавиться от "имперских замашек". 

Вооруженный конфликт на юго-востоке Незалежной развернулся весной 2014 года. Чтобы урегулировать его, существует несколько форматов, в том числе "нормандский". Очередная встреча его представителей запланирована на 9 декабря 2019 г.

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Но и по Китаю ударили сильно с Гонконгом, это прям окрик хозяина на собак!
Гость
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Послать стороной
Мизантроп VI
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Весь мир давно уже ненавидит американскую диктатуру!
Американский режим растерял всех своих союзников.
Остались только несколько оккупированных колоний, которые поддакивают хозяину в надежде на кусок хлеба.
Гость
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Все потому что надо отвечать жестко, а не доказывать что то и мямлить.
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