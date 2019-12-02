От холодной зимы украинцев спасет только новый контракт с Россией

Украинская газотранспортная система не справится зимой без транзита российского газа. Об этом сообщил министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель.

По его словам, сейчас газовые хранилища Незалежной полны, поэтому в начале отопительного сезона перебоев быть не должно. Они начнутся позже, примерно в феврале-марте 2020 г., когда резервуары наполовину опустеют.

"Когда у нас уже уменьшится давление в системе от подземных газохранилищ, в холодные дни в пиковой нагрузке могут быть определенные проблемы, чтобы прокачать полностью систему", – признал Оржель на брифинге в Киеве.

Выходом может стать закупка Украиной газа или прокачка транзитного топлива через ГТС. На второй вариант украинский министр особенно рассчитывает: "Есть уверенность и надежда, что все же стороны подпишут договор на транзит", – приводит РБК-Украина слова Оржеля.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить газовый вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным на полях "нормандского саммита" в Париже 9 декабря.