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Украинская газотранспортная система не справится зимой без транзита российского газа. Об этом сообщил министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель.
По его словам, сейчас газовые хранилища Незалежной полны, поэтому в начале отопительного сезона перебоев быть не должно. Они начнутся позже, примерно в феврале-марте 2020 г., когда резервуары наполовину опустеют.
"Когда у нас уже уменьшится давление в системе от подземных газохранилищ, в холодные дни в пиковой нагрузке могут быть определенные проблемы, чтобы прокачать полностью систему", – признал Оржель на брифинге в Киеве.
Выходом может стать закупка Украиной газа или прокачка транзитного топлива через ГТС. На второй вариант украинский министр особенно рассчитывает: "Есть уверенность и надежда, что все же стороны подпишут договор на транзит", – приводит РБК-Украина слова Оржеля.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить газовый вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным на полях "нормандского саммита" в Париже 9 декабря.
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