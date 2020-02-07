Звезд театра и кино морили голодом пять часов, спрашивая: "Чей Крым?"

Украинские пограничники издевались на группой российских актеров. Игорь Ливанов, Елена Корикова и Павел Баршак провели долгие часы в автобусе без крошки хлеба во рту.

В результате артистам пришлось внести коррективы в гастрольный тур, поскольку на территорию Незалежной их не пропустили. Теперь Ливанову, который родом из Киева, запрещен въезд в соседнее государство на три года, остальным закрыли украинскую границу сразу на 10 лет. Это наказание за посещение Крыма.

"Когда меня в течение пяти часов держат без воды, без туалета в автобусе – это странная какая-то ситуация. Понятно, что это все тот же вопрос "чей Крым?". Крым – наш. Пускай они уже успокоятся и дышат ровно по поводу Крыма", – возмутился Ливанов (цитата по РИА "Новости").

По мнению артиста, ответ на волнующий украинцев вопрос очевиден, ведь повсюду на полуострове российские флаги. Да и власти РФ неоднократно заявляли, что тема принадлежности Крыма закрыта еще в 2014 году, когда его жители проголосовали за возвращение полуострова в состав самой большой в мире страны. А Ливанов после инцидента сделал вывод, что российским артистам следует забыть дорогу на Украину, обрадовавшись, что вернулся с гастролей живым.

"Не расстреляли, и слава Богу", – заключил артист, передает портал Teleprogramma.pro.

Знаменитые актеры театра и кино собирались сыграть в Незалежной спектакль "Идеальный свидетель", уточняет "Пятый канал". Игорь Евгеньевич подчеркнул, что россиян разворачивают на границе из-за прихоти киевской верхушки, которая категорически против, чтобы российские звезды "контактировали со зрителями". Он же вместе с коллегами по цеху сейчас находится в Кишиневе, где их тепло встретила молдавская публика.