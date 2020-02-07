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Украинцы держали российских артистов в автобусе без еды и воды

Украинцы держали российских артистов в автобусе без еды и воды
Игорь Ливанов. Фото:"Завещание принцессы" (2017)
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Звезд театра и кино морили голодом пять часов, спрашивая: "Чей Крым?"

Украинские пограничники издевались на группой российских актеров. Игорь Ливанов, Елена Корикова и Павел Баршак провели долгие часы в автобусе без крошки хлеба во рту. 

В результате артистам пришлось внести коррективы в гастрольный тур, поскольку на территорию Незалежной их не пропустили. Теперь Ливанову, который родом из Киева, запрещен въезд в соседнее государство на три года, остальным закрыли украинскую границу сразу на 10 лет. Это наказание за посещение Крыма.  

"Когда меня в течение пяти часов держат без воды, без туалета в автобусе – это странная какая-то ситуация. Понятно, что это все тот же вопрос "чей Крым?". Крым – наш. Пускай они уже успокоятся и дышат ровно по поводу Крыма", – возмутился Ливанов (цитата по РИА "Новости"). 

По мнению артиста, ответ на волнующий украинцев вопрос очевиден, ведь повсюду на полуострове российские флаги. Да и власти РФ неоднократно заявляли, что тема принадлежности Крыма закрыта еще в 2014 году, когда его жители проголосовали за возвращение полуострова в состав самой большой в мире страны. А Ливанов после инцидента сделал вывод, что российским артистам следует забыть дорогу на Украину, обрадовавшись, что вернулся с гастролей живым.   

"Не расстреляли, и слава Богу", – заключил артист, передает портал Teleprogramma.pro.

Знаменитые актеры театра и кино собирались сыграть в Незалежной спектакль "Идеальный свидетель", уточняет "Пятый канал". Игорь Евгеньевич подчеркнул, что россиян разворачивают на границе из-за прихоти киевской верхушки, которая категорически против, чтобы российские звезды "контактировали со зрителями". Он же вместе с коллегами по цеху сейчас находится в Кишиневе, где их тепло встретила молдавская публика. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Незваный Гость
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Гость
какого они вообще туда поехали)
Тоже не понимаю, чего туда переться??? Просто удивляют люди искусства, которые почему то себе придумали, что они особенные, что свидомый пограничник прослезится, увидев, кто наконец то приехал и привез с собой ведро культуры, о которой они так мечтают. Откуда эта детская наивность??? Вы что, не смотрите телевизор? Кто вас там ждет? Нет, конечно там много людей, которые с удовольствием сходят на спектакль, но до этого вас 100 раз унизят, что и произошло.
Гость
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какого они вообще туда поехали)
Гость
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Ну че с далба...бов хохляцких возмешь, мозгов то ноль!
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