Украина начала торг с Москвой за прах советского разведчика
Власти города Львова сегодня не согласовали передачу останков легендарного советского разведчика Николая Кузнецова в Россию. Такое решение приняли члены исполкома горсовета. Они хотят сначала получить заключение от СБУ и МИД Украины. Об этом сообщает издание Zaxid.
По словам львовского мэра Андрея Садового, эксгумация и передача российским родственникам праха убитого бандеровцами разведчика – дело государственной важности.
"Мы знаем, сколько наших ребят сегодня находятся в плену, мы сегодня страдаем от российской агрессии. Поэтому очень важно, чтобы по этому вопросу была четкая позиции СБУ, МИД. Если это поможет освободить наших ребят из плена, однозначно мы будем двигать в фарватере политики нашего государства", – заявил градоначальник.
Пан Садовой подчеркнул, что был бы счастлив возвращению домой неких пленных украинцев в обмен на останки Героя Советского Союза, а посему данный вопрос нужно "рассматривать в комплексе, тогда это будет честно". По его информации, таких случаев в мировой практике были сотни.
Как сообщает издание, останки Кузнецова, которого в 1960 году похоронили во Львове на Холме Славы, планируют передать его племяннице Маргарите Брюхановой. Родственники хотят перезахоронить разведчика в Екатеринбурге. Отмечается, что Львовский горсовет уже отказывал в передаче праха Кузнецова в Россию в прошлом году все с тем же отсылом к СБУ.
Во время Великой Отечественной войны советский разведчик в 1942-ом был заброшен на территорию Западной Украины, находившейся под гитлеровской оккупацией. Он лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников немецкой администрации. Кузнецов погиб в марте 1944 г. после перестрелки с боевиками запрещенной в РФ Украинской повстанческой армии (УПА). По другой версии, разведчик подорвал себя гранатой.
Львовские праворадикалы не раз разрисовывали могилу Кузнецова, а в марте 2019-го неизвестные варвары отодрали бронзовый барельеф с могилы советского разведчика.
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