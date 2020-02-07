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Киев взбеленился из-за украинских телесериалов на русском языке

Киев взбеленился из-за украинских телесериалов на русском языке
Фото: Nick White/moodboard/www.globallookpress.com
Не умеющих работать с госязыком артистов и топ-менеджеров СМИ в Незалежной назвали неполноценными

Представители украинских властей набросились на местный телеканал "1+1" с обвинениями в неуважении к обществу из-за снятых им сериалов на русском языке. Те посмели увязать такое положение вещей с проблемами бюджета, да и плохой восприимчивостью жителями страны мелодрам на мове.

Первой восстала Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова, которая на своей странице в Facebook посоветовала руководителям телеканалов избегать субъективных оценок, какой жанр "выглядит на украинском языке" лучше, дабы не оскорблять чувства зрительской аудитории.

Затем подтянулась в ряды критикесс министр образования Анна Новосад. Она заявила, что аргументация телеканала о том, что "артистам пока еще тяжело работать на украинском языке", – это "стыд и глубокое неуважение к обществу на 28-м году независимости".

"Сказать, что государственный язык не подходит для кинопроизводства, потому что "увеличивает выработку, что потом влияет на бюджет", – это расписаться в собственной неполноценности", – цитирует издание "НВ" Новосад.

Между тем, не в курсе происходящего оказался министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский. Поэтому он не стал комментировать ситуацию на телеканале "1+1", однако заметил агентству "Укринформ", что снимать "нам необходимо снимать сериалы на украинском языке, развивать украинский язык".

Напомним, скандал начал разгораться накануне, когда продюсер канала Алена Еремеева сообщила, что для осеннего сезона комедии были сняты на мове, а все семь мелодрам – на русском языке. Она пояснила, что найти такую тональность украинского, чтобы местный зритель воспринимал этот язык, непросто. Мелодрамы на мове смотрятся хуже комедий. Да и актерам "пока еще" трудно работать на украинском, а это, в свою очередь, сказывается на бюджете.

Более того, оказывается, на внешнем рынке спрос на телесериалы на мове небольшой.

"Для продажи заложена цель производить на русском языке. Сериалы, которые требуют адаптации на русский, не заложены в бизнес-модель как потенциальный продукт для продажи. Мы понимаем – чтобы соответствовать квоте, нам нужны украиноязычные сериалы", – сказала "Стране" топ-менеджер.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

читатель
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Гость
Сам то понял, что сказал?
.когда достигнешь совершеннолетия и сможешь совершать банковские операции - узнаешь Подрастай, сынок!
М
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о как свиньи возбудились,на своем хрюхрю надоело общаться у себя на свиноферме,тянет в россию,вот только ваша вонь на наших сайтах не очень то и нужна,общайтесь с панами наконец,с проебалтами,такими же как и вы <цензура>
читатель
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Великая сверхдержава, поднялись колен дефицит медицинских масок в России во время эпидемии гриппа и коронавируса критический

китайцы за ДЕСЯТЬ ДНЕЙ с нуля построили и оснастили ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ больницу на 2300 мест, а понтоноСЦЫ не в состоянии обеспечить народ обычным простроченным куском марли. это уже не дно а днище. и эти люди учат мир как ему жить
Гость
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читатель
Мордор не переделать. Россию можно лишь упразднить. Она
никогда не станет европейской и демократической. Как бы ни прикрывалась
Московия флером европеизма, она всегда будет нести в себе зло тирании и
агрессии, дикую гикающую степь. Пессимисты утверждают, что не переделать и
большинство московитов. Массовый психотип сформирован, он необыкновенно
устойчив. Народ опять хочет любить Сталина-Путина и праздновать 9 мая. А,
значит, он снова готов быть рабочей скотиной и пушечным мясом. После всего, что
было в ХХ веке пора трезво взглянуть на Россию-Московию и кацапов, которые
изначально были жертвам
Сам то понял, что сказал?
читатель
Ответить
Гость
У хохлопитеков национализм последние мозги проел, осталась одна борозда и та не работает. Такое не лечится даже лоботомией.
Они не могут жить и работать без утопических бредней мирового
заговора и кнута. Им как воздух нужна гордость за великое государство и
мессианская кичливость, вкупе с подлым страхом перед начальством любого уровня.
Рабы хрен знает в каком поколении, они тоскуют по настоящему хозяину. Быдло не
перевоспитать. Дураков история не учит..
читатель
Ответить
Гость
У хохлопитеков национализм последние мозги проел, осталась одна борозда и та не работает. Такое не лечится даже лоботомией.
были жертвами царской и советской России, а потом стали
соучастниками ее кровавой фантасмагории. Соучастниками безвременья. Вопрос в
том, достаточно ли сейчас среди московитов тех, кто смертельно устал от России,
кому на ее месте необходима другая страна или даже несколько стран -
демократических и современных? Пока видно, что кацапы в большинстве своем
остаются коллективным имперско-большевистским хамом. Этим ублюдкам Сталина не
хватает, без него их жизнь ущербна, неполна. Они знают: только новый Сталин
соберет их невнятное, распадающееся существование, свяжет его стратами смыслов
и стимулов.
читатель
Ответить
Гость
У хохлопитеков национализм последние мозги проел, осталась одна борозда и та не работает. Такое не лечится даже лоботомией.
Мордор не переделать. Россию можно лишь упразднить. Она
никогда не станет европейской и демократической. Как бы ни прикрывалась
Московия флером европеизма, она всегда будет нести в себе зло тирании и
агрессии, дикую гикающую степь. Пессимисты утверждают, что не переделать и
большинство московитов. Массовый психотип сформирован, он необыкновенно
устойчив. Народ опять хочет любить Сталина-Путина и праздновать 9 мая. А,
значит, он снова готов быть рабочей скотиной и пушечным мясом. После всего, что
было в ХХ веке пора трезво взглянуть на Россию-Московию и кацапов, которые
изначально были жертвам
Гость
Ответить
У хохлопитеков национализм последние мозги проел, осталась одна борозда и та не работает. Такое не лечится даже лоботомией.
немного о свиньях
Ответить
Гость
свинячье наречие для свиней
А почему МИД Раисси ничего не говорит о насильственной американизации и англинизации нас в Брайтон Биче? Нас тут заставляют выучивать Английский язык, не дают курить и <цензура> в подъездах, надают пить и засыпать в пьянке на улицах... короче нас притесняют! Путин, ПАМАГИ!
в чем суть "русского мира"
Ответить
М
даже украинский диалект русского языка свиньи исказили до неузнаваемости,язык для свиней,польскоавстровенгерская каша в которых нет половины слов и то что невозможно сказать на этом *хрюхрю*манкурты и свиньи (пся крев) используют великий могучий
Коли була Русь-Україна, то московії і близько не було. Їх зробила Орда, яка там пройшла і навчила правильно пісяти і одягатися. А українці, тодішні руси, принесли вам віру і церковну мову, якою ви ніби трішки навчилися розмовляти, перебадяживши її з українською. Поєхай у Біробіджан, там для таких, як ти зробили область, а ти в мацкві фраєришся. Кобздон уже докобздонився. Ти знаєш які сильні у нас мольфари? Так краще тобі мовчати. А ви нелюди, вчіть краще китайську. Бо за місяць не вивчите, а китайці не ми, не знаєш мови, немає рису.
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