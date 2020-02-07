Не умеющих работать с госязыком артистов и топ-менеджеров СМИ в Незалежной назвали неполноценными

Представители украинских властей набросились на местный телеканал "1+1" с обвинениями в неуважении к обществу из-за снятых им сериалов на русском языке. Те посмели увязать такое положение вещей с проблемами бюджета, да и плохой восприимчивостью жителями страны мелодрам на мове.

Первой восстала Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова, которая на своей странице в Facebook посоветовала руководителям телеканалов избегать субъективных оценок, какой жанр "выглядит на украинском языке" лучше, дабы не оскорблять чувства зрительской аудитории.

Затем подтянулась в ряды критикесс министр образования Анна Новосад. Она заявила, что аргументация телеканала о том, что "артистам пока еще тяжело работать на украинском языке", – это "стыд и глубокое неуважение к обществу на 28-м году независимости".

"Сказать, что государственный язык не подходит для кинопроизводства, потому что "увеличивает выработку, что потом влияет на бюджет", – это расписаться в собственной неполноценности", – цитирует издание "НВ" Новосад.

Между тем, не в курсе происходящего оказался министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский. Поэтому он не стал комментировать ситуацию на телеканале "1+1", однако заметил агентству "Укринформ", что снимать "нам необходимо снимать сериалы на украинском языке, развивать украинский язык".

Напомним, скандал начал разгораться накануне, когда продюсер канала Алена Еремеева сообщила, что для осеннего сезона комедии были сняты на мове, а все семь мелодрам – на русском языке. Она пояснила, что найти такую тональность украинского, чтобы местный зритель воспринимал этот язык, непросто. Мелодрамы на мове смотрятся хуже комедий. Да и актерам "пока еще" трудно работать на украинском, а это, в свою очередь, сказывается на бюджете.

Более того, оказывается, на внешнем рынке спрос на телесериалы на мове небольшой.

"Для продажи заложена цель производить на русском языке. Сериалы, которые требуют адаптации на русский, не заложены в бизнес-модель как потенциальный продукт для продажи. Мы понимаем – чтобы соответствовать квоте, нам нужны украиноязычные сериалы", – сказала "Стране" топ-менеджер.

