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На Украине заявили об обмане Зеленского

На Украине вывели хвастливого Зеленского на чистую воду
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Президент Незалежной гордится тем, к чему не имеет никакого отношения

Правительство Украины, а также глава страны Владимир Зеленский уверяют народ в том, что снижение цены на газ – это только их заслуга. Однако бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко считает, что власти говорят народу неправду.

По мнению экс-нардепа, население стало платить за голубое топливо меньше не потому, что этому поспособствовали действия правительства, а из-за снижения цены на газ в Европе.

"Когда премьер, когда правительство, когда они все рассказывают, какие они хорошие, потому что снизили цену на газ, это обман людей", – заявил Ляшко в эфире телеканала "112 Украина".

Политик предупредил украинцев о том, что цифра в платежках вскоре может вновь измениться в большую сторону, если стоимость газа на европейских биржах возрастет.

Министр энергетики Уркианы Алексей Оржель говорил о том, что контракт "Нафтогаза" с "Газпром" на транзит газа позволит стабилизировать ситуацию на рынке, а также снизить цену на газ для населения. При этом советник президент Игорь Новиков уверяет, что "Нафтогаз" летом 2019-го закупил слишком дорогое топливо, что сказалось на конечных потребителях – простом народе. 

Полина ИВАНОВА

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