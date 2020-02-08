Президент Незалежной гордится тем, к чему не имеет никакого отношения

Правительство Украины, а также глава страны Владимир Зеленский уверяют народ в том, что снижение цены на газ – это только их заслуга. Однако бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко считает, что власти говорят народу неправду.

По мнению экс-нардепа, население стало платить за голубое топливо меньше не потому, что этому поспособствовали действия правительства, а из-за снижения цены на газ в Европе.

"Когда премьер, когда правительство, когда они все рассказывают, какие они хорошие, потому что снизили цену на газ, это обман людей", – заявил Ляшко в эфире телеканала "112 Украина".

Политик предупредил украинцев о том, что цифра в платежках вскоре может вновь измениться в большую сторону, если стоимость газа на европейских биржах возрастет.

Министр энергетики Уркианы Алексей Оржель говорил о том, что контракт "Нафтогаза" с "Газпром" на транзит газа позволит стабилизировать ситуацию на рынке, а также снизить цену на газ для населения. При этом советник президент Игорь Новиков уверяет, что "Нафтогаз" летом 2019-го закупил слишком дорогое топливо, что сказалось на конечных потребителях – простом народе.