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Украине предсказали нелегкое будущее из-за ситуации с русским языком

Украине предсказали нелегкое будущее из-за ситуации с русским языком
Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Положение в стране назвали "языковой инквизицией"

Украина похожа на сомалийских пиратов, от которых все скоро будут шарахаться. По мнению депутата Госдумы Натальи Поклонской, Киев ждет нелегкое будущее, от них будут шарахаться все приграничные страны из-за политики, проводимой в отношении других языков, а, в частности, русского языка. Об этом политик написала в своем Telegram-канале.   

По мнению Поклонской, до смены власти в 2014 году не было никаких проблем с тем, чтобы использовать другие языки, помимо украинского. Например, в Киеве люди повально говорили на русском языке, а в Закарпатье на венгерском.   

Однако сегодня ситуация претерпела ряд изменений, считает депутат. Поклонская заявила, что в скором времени и кошек начнут проверять, мяукают ли они на "державной мове". Политик назвала сложившуюся на Украине ситуацию "языковой инквизицией".   

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон, согласно которому украинскому языку обеспечивается функционирование в качестве государственным. Закон был разработан правительством экс-президента страны Петра Порошенко. Согласно принятому документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, различных учебных заведений, медицинских учреждений и сферы обслуживания.   

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Гость
Русской наглости предела нет!
В России, на миллионы украинцев, хоть одна украинская школа или газета есть?
Так о чем речь?
А на Украине миллионы граждан и говорят на русскоми считают его своим родным языком, при этом считая себя украинцами! Описка
Гость
Ответить
Гость
Русской наглости предела нет!
В России, на миллионы украинцев, хоть одна украинская школа или газета есть?
Так о чем речь?
А сколько в России украинцев, которые говорят на украинском и являются гражданами России? А на Украине миллионы граждан и говорят на украинском и считают его своим родным языком, при этом считая себя украинцами. Да даже большинство ваших приверженцев украинского и врагов русского в быту используют русский! Тот же президент и нынешний и бывший!
Гость
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К вопросу об отсутствии украинских школ в РФ - наглый господин, поднявший этот вопрос, не учёл одной мелочи: украинцы в России говорят по-русски. Кто-нибудь видел-слышал иное? Как и очень многие жители Украины. И если кто организует у нас украинскую школу - возражений даже у нынешней антинародной власти не будет, я уверен.
Гость
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Давно оттуда веет средневековьем, факельные шествия только чего стоят.
Гость
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Гость
С русским языком в Украине проблем нет!
Есть проблема с русским миром и его агрессией в форме рашизма - нового мирового фашизма...
Ну везде каклы лезут!
Гость
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пока наши торгаши будут торговать и этим поддерживать режим на украине этот гнойник будет на весь мир вонять
т.е зачищать нужно прежде всего в россии,вводить санкции удушающие бандерлогов
сажать и экспроприировать под корешок всех иуд и барыг,тех кто нарушает санкции
сажать проституток вроде эмануэля и прочих гозманов,собачек
Гость
Ответить
Да скорее с мозгами на Украине проблема.
Гость
Ответить
Русской наглости предела нет!
В России, на миллионы украинцев, хоть одна украинская школа или газета есть?
Так о чем речь?
Гость
Ответить
С русским языком в Украине проблем нет!
Есть проблема с русским миром и его агрессией в форме рашизма - нового мирового фашизма...
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