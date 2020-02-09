Украине предсказали нелегкое будущее из-за ситуации с русским языком
Украина похожа на сомалийских пиратов, от которых все скоро будут шарахаться. По мнению депутата Госдумы Натальи Поклонской, Киев ждет нелегкое будущее, от них будут шарахаться все приграничные страны из-за политики, проводимой в отношении других языков, а, в частности, русского языка. Об этом политик написала в своем Telegram-канале.
По мнению Поклонской, до смены власти в 2014 году не было никаких проблем с тем, чтобы использовать другие языки, помимо украинского. Например, в Киеве люди повально говорили на русском языке, а в Закарпатье на венгерском.
Однако сегодня ситуация претерпела ряд изменений, считает депутат. Поклонская заявила, что в скором времени и кошек начнут проверять, мяукают ли они на "державной мове". Политик назвала сложившуюся на Украине ситуацию "языковой инквизицией".
16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон, согласно которому украинскому языку обеспечивается функционирование в качестве государственным. Закон был разработан правительством экс-президента страны Петра Порошенко. Согласно принятому документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, различных учебных заведений, медицинских учреждений и сферы обслуживания.
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