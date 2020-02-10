Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Украинским спортсменам досталось за состязания в Москве

Украинским спортсменам досталось за состязания в Москве
Ева Мелещук. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
продолжениеНаглое заявление Лаврова рассмешило украинцев
Жителей Незалежной взбесило поведение тренера местных гимнасток

Участие представительниц Украины в Гран-при Москвы по художественной гимнастике вызвало шквал критики со стороны граждан Незалежной. Свое негодование они выплеснули на личной странице Инстаграм тренера спортсменок Ирины Дерюгиной, где она выложила фото с видом на вечерний Кремль.

Многие комментаторы не стеснялись в выражениях:

"Ты – позор нашей страны!"

"Бабки не пахнут, да? Где бы побольше подмазали..."

"Ну і мразина!!! Хто тобі довірив дітей, курво?"

"Соромно за таких спортсменів. У 42-му також би до Берліна поїхали на симпозіум?"

Впрочем, многие, напротив, возмутились такому "майдану головного мозга" читателей и поддержали решение Дерюгиной вывезти спортсменок на этап международных состязаний в Россию.

"Молодец, не слушай никого, так держать", "Столько, сколько сделала она для страны, вам и не снилось", "Ирина Ивановна, ни пуха ни пера!!! Болеем за наших девчонок!!", – отметили такие.

Российские подписчики радостно приветствовали украинок в Москве: "Вы – молодец, желаю вашей команде побед и чаще приезжать в нашу страну, где вас всегда тепло примут", "Не обращайте внимания на враждебный негатив. Добро пожаловать!".

Этап Гран-при по художественной гимнастике стартовал в Москве 7 февраля. В квалификации соревнований с обручем и мячом выступили украинки Ева Мелещук и Кристина Пограничная, передает РИА "Новости".

Ранее в Киеве был выпущен запрет на участие украинских спортсменов в любых соревнованиях на территории России.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Обезьянье племя бьется в падучей
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Малахов раскрыл неожиданные подробности смерти исчезнувшего подростка

Найденное в канале тело породило больше вопросов, чем ответов

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей