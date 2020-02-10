Жителей Незалежной взбесило поведение тренера местных гимнасток

Участие представительниц Украины в Гран-при Москвы по художественной гимнастике вызвало шквал критики со стороны граждан Незалежной. Свое негодование они выплеснули на личной странице Инстаграм тренера спортсменок Ирины Дерюгиной, где она выложила фото с видом на вечерний Кремль.

Многие комментаторы не стеснялись в выражениях:

"Ты – позор нашей страны!"

"Бабки не пахнут, да? Где бы побольше подмазали..."

"Ну і мразина!!! Хто тобі довірив дітей, курво?"

"Соромно за таких спортсменів. У 42-му також би до Берліна поїхали на симпозіум?"

Впрочем, многие, напротив, возмутились такому "майдану головного мозга" читателей и поддержали решение Дерюгиной вывезти спортсменок на этап международных состязаний в Россию.

"Молодец, не слушай никого, так держать", "Столько, сколько сделала она для страны, вам и не снилось", "Ирина Ивановна, ни пуха ни пера!!! Болеем за наших девчонок!!", – отметили такие.

Российские подписчики радостно приветствовали украинок в Москве: "Вы – молодец, желаю вашей команде побед и чаще приезжать в нашу страну, где вас всегда тепло примут", "Не обращайте внимания на враждебный негатив. Добро пожаловать!".

Этап Гран-при по художественной гимнастике стартовал в Москве 7 февраля. В квалификации соревнований с обручем и мячом выступили украинки Ева Мелещук и Кристина Пограничная, передает РИА "Новости".

Ранее в Киеве был выпущен запрет на участие украинских спортсменов в любых соревнованиях на территории России.