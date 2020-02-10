Украинским спортсменам досталось за состязания в Москве
Участие представительниц Украины в Гран-при Москвы по художественной гимнастике вызвало шквал критики со стороны граждан Незалежной. Свое негодование они выплеснули на личной странице Инстаграм тренера спортсменок Ирины Дерюгиной, где она выложила фото с видом на вечерний Кремль.
Многие комментаторы не стеснялись в выражениях:
"Ты – позор нашей страны!"
"Бабки не пахнут, да? Где бы побольше подмазали..."
"Ну і мразина!!! Хто тобі довірив дітей, курво?"
"Соромно за таких спортсменів. У 42-му також би до Берліна поїхали на симпозіум?"
Впрочем, многие, напротив, возмутились такому "майдану головного мозга" читателей и поддержали решение Дерюгиной вывезти спортсменок на этап международных состязаний в Россию.
"Молодец, не слушай никого, так держать", "Столько, сколько сделала она для страны, вам и не снилось", "Ирина Ивановна, ни пуха ни пера!!! Болеем за наших девчонок!!", – отметили такие.
Российские подписчики радостно приветствовали украинок в Москве: "Вы – молодец, желаю вашей команде побед и чаще приезжать в нашу страну, где вас всегда тепло примут", "Не обращайте внимания на враждебный негатив. Добро пожаловать!".
Этап Гран-при по художественной гимнастике стартовал в Москве 7 февраля. В квалификации соревнований с обручем и мячом выступили украинки Ева Мелещук и Кристина Пограничная, передает РИА "Новости".
Ранее в Киеве был выпущен запрет на участие украинских спортсменов в любых соревнованиях на территории России.
Малахов раскрыл неожиданные подробности смерти исчезнувшего подростка
Найденное в канале тело породило больше вопросов, чем ответов
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Без виагры: спасти потенцию помогут три продукта
- Убивают потенцию: как заболевания зубов влияют на мужскую силу
- Всадник: древнее упражнение для потенции после 40 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик