В Незалежной не поняли, на каком основании российский министр сделал вывод об укреплении связей двух стран

Согласие Москвы на восстановление дипломатических отношений с Киевом вызвало бурное негодование украинцев. Многие жители Незалежной настаивают, что их стране не нужно сближаться с Россией и никаких сигналов о желании восстановить отношения она не подавала.

Так, тон статьи "Обозревателя" о "наглом заявлении" министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об отношениях двух стран поддержали подписчики издания:

"Может, "Гордиев" узел и можно разрубить, но отношения украинцев к балалаешникам ничем уже не срастишь. Эта "братия" постаралась на славу". Адью, рашка..."

"Какие послы, идите лесом, оккупанты!!!"

"Делает вид, что не знает, что информационная часть гибридной войны против Украины началась еще в 2010 – 2011-м… Смешно..."

Впрочем, нашлись и такие пользователи, которые напомнили, что Украина, несмотря на антироссийские заявления, по-прежнему покупает у РФ уголь. А недавно билась за контракт на транзит газа.

"Забавно. МИД Украины, как девка на паперти, дует щеки, что ее назвали проституткой, но идет ночью за тяжелой деньгой с гордо поднятой головой. Так уж определитесь – разорвали вы дипотношения или нет? А то ж не ясно. Про войну вечно мелете языком, а как до официального объявления, то языки в (…) засунули. Воюете с мнимым агрессором, которого за 6 лет и не нашли толком на Донбассе".

Ранее на Украине отказались верить словам госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым окончательно утрачен Киевом.