Наглое заявление Лаврова рассмешило украинцев
Согласие Москвы на восстановление дипломатических отношений с Киевом вызвало бурное негодование украинцев. Многие жители Незалежной настаивают, что их стране не нужно сближаться с Россией и никаких сигналов о желании восстановить отношения она не подавала.
Так, тон статьи "Обозревателя" о "наглом заявлении" министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об отношениях двух стран поддержали подписчики издания:
"Может, "Гордиев" узел и можно разрубить, но отношения украинцев к балалаешникам ничем уже не срастишь. Эта "братия" постаралась на славу". Адью, рашка..."
"Какие послы, идите лесом, оккупанты!!!"
"Делает вид, что не знает, что информационная часть гибридной войны против Украины началась еще в 2010 – 2011-м… Смешно..."
Впрочем, нашлись и такие пользователи, которые напомнили, что Украина, несмотря на антироссийские заявления, по-прежнему покупает у РФ уголь. А недавно билась за контракт на транзит газа.
"Забавно. МИД Украины, как девка на паперти, дует щеки, что ее назвали проституткой, но идет ночью за тяжелой деньгой с гордо поднятой головой. Так уж определитесь – разорвали вы дипотношения или нет? А то ж не ясно. Про войну вечно мелете языком, а как до официального объявления, то языки в (…) засунули. Воюете с мнимым агрессором, которого за 6 лет и не нашли толком на Донбассе".
Ранее на Украине отказались верить словам госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым окончательно утрачен Киевом.
Малахов раскрыл неожиданные подробности смерти исчезнувшего подростка
Найденное в канале тело породило больше вопросов, чем ответов
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Без виагры: спасти потенцию помогут три продукта
- Убивают потенцию: как заболевания зубов влияют на мужскую силу
- Всадник: древнее упражнение для потенции после 40 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик