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"Нафтогаз" засудит "Газпром" за контракт по транзиту

"Нафтогаз" засудит "Газпром" за контракт по транзиту
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Preswww.globallookpress.com
продолжениеКиев отказался от сближения с Москвой
Руководство украинской компании доказывает, что многомиллионные премии получает заслуженно

Компания "Нафтогаз" готовит несколько судебных исков против "Газпрома" и Российской Федерации. Об этом сообщил исполнительный директор украинского концерна Юрий Витренко.

"На этой неделе мы завершаем подготовку к очередному представлению документов в рамках арбитражного процесса против Российской Федерации относительно активов в Крыму", – написал он в Facebook.

Витренко пояснил, что свое имущество в Крыму и потерянную после 2014 г. прибыль "Нафтогаз" оспаривает именно у России. Поэтому на данный процесс не распространяется решение "Нафтогаза" и "Газпрома" отказаться от взаимных претензий. Этот пункт был одним из условий подписания транзитного договора, который стороны заключили в декабре 2019 года.

Впрочем, руководство украинской компании осталось недовольно параметрами нового транзитного контракта. Поэтому сейчас изучает с юристами перспективы рассмотрения жалобы по транзитному договору в международном арбитраже в швейцарским Цюрихе.

Еще один повод для судебного иска – "злоупотребление "Газпромом" своим доминирующим положением". По словам Витренко, жалобу на этот счет компания готовит в Европейский антимонопольный орган, намереваясь в будущем начать процесс в суде ЕC.

Ранее правительство Украины придержало выплату премии топ-менеджерам "Нафтогаза" в размере 1% от отсуженной в 2019 г. у "Газпрома" суммы. В кабмине заявили, что намерены проверить обоснованность многомиллионных выплат руководству госкомпании сверх их зарплаты. Судя по всему, Витренко со товарищи решил доказать, что не зря едят свой хлеб.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Скажите, куда откидывает копыта Газпром?
М
Ответить
зато кошелек авакова и окружения пианиста пополняются,примите поздравления!
Гость
Ответить
Путинский кошелек мельчает! Примите соболезнования...
Гость
Ответить
Гость
С концом Газпрома близок конец империи. Оттого Газпром так спешит с Северным Потоком - 2!
Но смерть близка...
Близка близка..успакойся только..
Гость
Ответить
С концом Газпрома близок конец империи. Оттого Газпром так спешит с Северным Потоком - 2!
Но смерть близка...
Гость
Ответить
Гость
Газпром подыхает... Стоит ли иметь Европе дело с трупом?
Украина подыхает... Стоит ли иметь Газпрому дело с трупом?
Гость
Ответить
Газпром подыхает... Стоит ли иметь Европе дело с трупом?
Гость
Ответить
С хохлрублюдками невозможно вести дела, их можно только уничтажать как бешеных собак.
Гость
Ответить
Гость
То есть все таки незалежная от Крыма отказывается раз дело в деньги переводит. А насчет транзитного договора недолго вам осталось чубатые, уж больно вы надоели со своей хитрожопостью, с начала договор подписываете а потом на него-же в суд подаете, скоро будете свой газ по трубе гонять если найдете.
...с нашим газпромом?, с нашими миллионерами, да никогда, им в лицо плюют, а они всё так же продают и газ и уголь, и эл. энергию, берите наши дорогие, это народное, не наше, нам не жалко, об них ноги вытирают все кому не лень, и что?, что они /наша верхушка/ в ответ, да ничего, только разговоры, да мы вам ответим, да вот мы вам...., что наши могут?, у половины этой якобы элиты двойное гражданство, дети живут за бугром, вот и весь ответ, мы вам покажем...
Мизантроп VI
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Не тронь <цензура> - вонять не будет!
Бывшая УССР, после захвата нацистами, стала токсичной страной, с которой все брезгуют иметь дело.
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