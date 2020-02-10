"Нафтогаз" засудит "Газпром" за контракт по транзиту
Компания "Нафтогаз" готовит несколько судебных исков против "Газпрома" и Российской Федерации. Об этом сообщил исполнительный директор украинского концерна Юрий Витренко.
"На этой неделе мы завершаем подготовку к очередному представлению документов в рамках арбитражного процесса против Российской Федерации относительно активов в Крыму", – написал он в Facebook.
Витренко пояснил, что свое имущество в Крыму и потерянную после 2014 г. прибыль "Нафтогаз" оспаривает именно у России. Поэтому на данный процесс не распространяется решение "Нафтогаза" и "Газпрома" отказаться от взаимных претензий. Этот пункт был одним из условий подписания транзитного договора, который стороны заключили в декабре 2019 года.
Впрочем, руководство украинской компании осталось недовольно параметрами нового транзитного контракта. Поэтому сейчас изучает с юристами перспективы рассмотрения жалобы по транзитному договору в международном арбитраже в швейцарским Цюрихе.
Еще один повод для судебного иска – "злоупотребление "Газпромом" своим доминирующим положением". По словам Витренко, жалобу на этот счет компания готовит в Европейский антимонопольный орган, намереваясь в будущем начать процесс в суде ЕC.
Ранее правительство Украины придержало выплату премии топ-менеджерам "Нафтогаза" в размере 1% от отсуженной в 2019 г. у "Газпрома" суммы. В кабмине заявили, что намерены проверить обоснованность многомиллионных выплат руководству госкомпании сверх их зарплаты. Судя по всему, Витренко со товарищи решил доказать, что не зря едят свой хлеб.
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