Дипмиссия Украины в России останется без руководителя

Киев не намерен отправлять в Москву своего посла. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Незалежной.

"Заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в РФ на данный момент не планируется", – ответили в ведомстве на запрос "Українських новин".

Издание заинтересовалось этим вопросом после заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Москва не против возвращения украинского посла. Учитывая, что ранее внешнеполитическое ведомство Незалежной сообщало о выборе кандидатов на пост руководителей дипмиссий в 13 странах, некоторые допустили, что и РФ есть в этом списке. Оказалось, эти выводы преждевременны.

"Министр иностранных дел Украины не вносил на рассмотрение президента Украины представление относительно кандидатуры для назначения на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Российской Федерации", – подчеркнули дипломаты Незалежной. А также отметили, что и с российской стороны соответствующего запроса не получали.

Накануне глава МИД РФ сообщил в интервью, что отношения Москвы и Киева развиваются, между сторонами сохраняются тесные связи, передает "Пятый канал".