Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Киев отказался налаживать отношения с Москвой

Киев отказался от сближения с Москвой
Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжениеЖительницу Киева избили за русский язык
Дипмиссия Украины в России останется без руководителя

Киев не намерен отправлять в Москву своего посла. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Незалежной.

"Заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в РФ на данный момент не планируется", – ответили в ведомстве на запрос "Українських новин".

Издание заинтересовалось этим вопросом после заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Москва не против возвращения украинского посла. Учитывая, что ранее внешнеполитическое ведомство Незалежной сообщало о выборе кандидатов на пост руководителей дипмиссий в 13 странах, некоторые допустили, что и РФ есть в этом списке. Оказалось, эти выводы преждевременны.

"Министр иностранных дел Украины не вносил на рассмотрение президента Украины представление относительно кандидатуры для назначения на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Российской Федерации", – подчеркнули дипломаты Незалежной. А также отметили, что и с российской стороны соответствующего запроса не получали.

Накануне глава МИД РФ сообщил в интервью, что отношения Москвы и Киева развиваются, между сторонами сохраняются тесные связи, передает "Пятый канал".

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
да пусть <цензура> идут обосанные бедндеры
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Малахов раскрыл неожиданные подробности смерти исчезнувшего подростка

Найденное в канале тело породило больше вопросов, чем ответов

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей