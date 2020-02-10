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Жительницу Киева избили за русский язык

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Украинке сломали нос

Неизвестные мужчины напали на женщину в Киеве за разговор не на мове. Пострадавшую обнаружили 9 февраля в тяжелом состоянии.

Женщина рассказала, что на нее набросились с кулаками, когда услышали русскую речь. После осмотра медики зафиксировали у жертвы выбитые зубы и перелом носа, передает "Информатор". 

Сейчас потерпевшая госпитализирована в больницу. Правоохранительные органы устанавливают детали произошедшего. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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