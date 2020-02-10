Главе Незалежной посоветовали не связываться с военнослужащими

Украине достался президент-слабак. Об этом заявила местная националистка Маруся Зверобой, оказавшаяся на скамье подсудимых за угрозы в адрес главы государства. В понедельник, 10 февраля, Печерский районный суд Киева должен решить, какую меру пресечения избрать для правонарушительницы.

На заседании женщина не только не раскаялась, но продолжила обвинять украинского президента, требуя признать его трусом.

"Я объективно считаю, что президент – ссыкло. И жду сюда президента, потому что командующий страны не должен обижаться на двух девочек... Чего он ходит там у Папы Римского с броником?" – цитирует Зверобой "Страна.ua".

Националистка также заявила, что еще до конфликта советовала Зеленскому не "связываться с военнослужащими", однако тот ее не послушал.

Зверобой проходит по уголовному делу "об угрозе убийством президенту Украины". Она со своей соратницей – нардепом Софией Федыной – осенью 2019 г. записала видеообращение, в котором обсуждались разные способы убийства Зеленского, который позволил себе грубо, по мнению девушек, разговаривать с бывшими добровольцами в Донбассе.

Ранее украинцы высмеяли Владимира Зеленского, который надел бронежилет на праздник.