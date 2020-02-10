Шантаж и подкуп: власти Украины пустят воду в Крым под напором Кремля
Дефицит питьевой воды в Крыму достиг уровня острой проблемы. Поэтому российские власти готовы на любые шаги, чтобы добиться от Киева открытия Северо-Крымского канала. По данным бывшего представителя по вопросам Крыма при президенте Петре Порошенко Борисе Бабине, Кремлю уже удалось получить от нынешнего главы Незалежной согласие дать воду.
"Есть вещи, которые нельзя спрятать. Местное население (в Херсонской области) видит, что на канале проводят работы – косят камыш, срезают деревья. Все указывает на то, что готовятся к запуску. Депутаты вдруг решили приехать с инспекцией на дамбу", – рассказал Бабин "Апострофу".
Он не в курсе, чем Москва "взяла" администрацию Зеленского, но точно знает, что прежней команде предлагали и крупные суммы денег, и шантажировали ситуацией в Донбассе. При этом на российской части полуострова состояние водоканала все эти годы поддерживалось рабочее. Теперь нужно только проверить насосы – и можно запускать воду. По сведениям Бабина, это может произойти уже в апреле 2020 года.
Впрочем, по другим данным, Кремль, конечно, хочет добиться от Украины открытия дамбы, но Киев держится стойко, поскольку понимает: в стране такую "зраду" не простят.
"Подача воды в Крым стала бы преступлением с точки зрения национальной безопасности Украины", – заявил эксперт Института черноморских стратегических исследований Юрий Смелянский.
Первый заместитель постпреда президента Украины по вопросам Крыма Дарья Свиридова, со своей стороны, подтвердила, что официальная позиция властей остается неизменной – воду по каналу пустят, только когда Крым вернется под управление Киева. То есть никогда.
Ранее в Киеве предложили потребовать с России через международный суд компенсацию за экологическую катастрофу в Крыму, связанную с засухой.
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