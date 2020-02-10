Из-за провокации Украины у Крымского моста пострадает Россия
Украина планирует ввести санкции против всех граждан РФ, которые тем или иным способом причастны к аресту украинских военнослужащих и трех кораблей осенью 2018 года вблизи Крымского моста. В черные списки также попадут следователи и прокуроры, которые вели дела украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Незалежной.
Отмечается, что специалисты ведомства собрали достаточно информации о тех, кто брал "в плен" моряков ВМСУ 25 ноября 2018-го в Керченском проливе.
"А также против так называемых "следователей", "прокуроров" и "судей", которые устраивали политически мотивированные преследования, судилища над украинскими гражданами на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя", – говорится в документе.
Минветеранов совместно с "Крымской правозащитной группой" уже сочинили проект распоряжения о санкциях против нескольких десятков человек. Прожект направлен на согласование в профильные органы власти.
Потом он должен поступить на рассмотрение правительства и, в случае принятия кабмином, документ послужит основанием для его одобрения СНБО.
Напомним,
7 сентября 2019 г. моряков передали Киеву в рамках обмена задержанных и осужденных лиц. Граждане Незалежной спецбортом были отправлены на родину. В Москву также вернулись
россияне и жители Донбасса, в том числе насильно вывезенный из ДНР экс-военнослужащий народной республики Владимир Цемах, которого Украина и Нидерланды пытаются обвинить в причастности к гибели малайзийского самолета "Боинг" MH17 в июле 2014-го..
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