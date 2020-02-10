Украина выпускает на волю психов и больных туберкулезом
Новое украинское руководство во главе с президентом Владимиром Зеленским и министром здравоохранения Зоряной Скалецкой в лучших традициях экс-главы Минздрава времен Петра Порошенко, американки Ульяны Супрун продолжает экспериментировать на гражданах страны в области врачебной реформы.
На этот раз соборная может очутиться на пороге демографического апокалипсиса и вспышек эпидемий из-за принятого недавно решения – в рамках оптимизации финансирования всех медучреждений будут закрываться повсеместно тубдиспансеры и психбольницы. В Минздраве решили, что в стране слишком много таких клиник, они забирают много средств из бюджета, а туберкулез и психические заболевания можно лечить амбулаторно, под присмотром семейного врача.
Между тем, эксперты бьют тревогу, заявляя, что в результате в украинских городах и весях улицы заполнят сумасшедшие граждане, а виновными в вероятных преступлениях окажутся в конечном счете медики, выполнившие указания правительства.
"В ближайшие месяцы многие из них (психически больных – ред.) будут умирать на улицах от голода и холода. Нас ожидают не только их смерти на улицах и площадях, но и обусловленные хроническим голодом нападения психически больных людей на более благополучных украинских граждан с целью грабежа", – цитирует "Новостное агентство Харьков" главу Ассоциации психиатров Украины Семена Глузмана.
А с учетом того, что страна пребывает в вялотекущей стадии вооруженного конфликта в Донбассе, откуда с фронтов возвращаются не всегда адекватные атошники (регулярно в СМИ сообщают о нападениях с огнестрельным оружием или грантами ветеранов, воевавших против ДНР и ЛНР), можно только предположить, сколько на воле окажется неуравновешенных граждан.
Данный этап медицинской реформы стартует на Украине с 1 апреля 2020-го.
"Нависает реальная угроза того, что тысячи психически больных
присоединятся к тысячам больных туберкулезом и вместе будут бродить по
Украине. Почти "зомби-апокалипсис" и молим Бога, чтобы еще китайский
вирус не залетел", – так прокомментировал будущее страны медицинский юрист Виктор Сердюк на своей странице в Facebook.
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