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Украина выпускает на волю психов и больных туберкулезом

Украина выпускает на волю психов и больных туберкулезом
Фото: imagebroker/Birgit Koch/www.globallookpress.com
Власти Незалежной закрывают стационары, в результате чего на улицы городов выйдут убийцы и маньяки

Новое украинское руководство во главе с президентом Владимиром Зеленским и министром здравоохранения Зоряной Скалецкой в лучших традициях экс-главы Минздрава времен Петра Порошенко, американки Ульяны Супрун продолжает экспериментировать на гражданах страны в области врачебной реформы.

На этот раз соборная может очутиться на пороге демографического апокалипсиса и вспышек эпидемий из-за принятого недавно решения – в рамках оптимизации финансирования всех медучреждений будут закрываться повсеместно тубдиспансеры и психбольницы. В Минздраве решили, что в стране слишком много таких клиник, они забирают много средств из бюджета, а туберкулез и психические заболевания можно лечить амбулаторно, под присмотром семейного врача.

Между тем, эксперты бьют тревогу, заявляя, что в результате в украинских городах и весях улицы заполнят сумасшедшие граждане, а виновными в вероятных преступлениях окажутся в конечном счете медики, выполнившие указания правительства.

"В ближайшие месяцы многие из них (психически больных – ред.)  будут умирать на улицах от голода и холода. Нас ожидают не только их смерти на улицах и площадях, но и обусловленные хроническим голодом нападения психически больных людей на более благополучных украинских граждан с целью грабежа", – цитирует  "Новостное агентство Харьков" главу Ассоциации психиатров Украины Семена Глузмана.

А с учетом того, что страна пребывает в вялотекущей стадии вооруженного конфликта в Донбассе, откуда с фронтов возвращаются не всегда адекватные атошники (регулярно в СМИ сообщают о нападениях с огнестрельным оружием или грантами ветеранов, воевавших против ДНР и ЛНР), можно только предположить, сколько на воле окажется неуравновешенных граждан.

Данный этап медицинской реформы стартует на Украине с 1 апреля 2020-го.

"Нависает реальная угроза того, что тысячи психически больных присоединятся к тысячам больных туберкулезом и вместе будут бродить по Украине. Почти "зомби-апокалипсис" и молим Бога, чтобы еще китайский вирус не залетел", – так прокомментировал будущее страны медицинский юрист Виктор Сердюк на своей странице в Facebook.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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О как!? Походу совсем шифер с крыши сьехал, хех, правительсво не пуганых идиотов!
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