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"Козлы": на Украине обругали участников "Евровидения" из-за русского языка

"Козлы": на Украине обругали участников "Евровидения" из-за русского языка
Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Больше всего досталось членам жюри

Украинская писательница Лариса Ницой жестко раскритиковала исполнителей из своей страны, принимавших участие в первом полуфинале отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2020". Недовольство литератора вызвало использование русского языка.   

Она заявила, что большая часть участников полуфинала говорили по-украински, но упрекнула за использование русского языка певицу Ассоль, выросшую в Донецке. По словам Ницой, артистка "перепрыгивает" с одного языка на другой, не замечая этого, пишет "ФедералПресс".   

Гнев писательницы также обрушился на членов жюри, которых она и вовсе назвала "козлами" в публикации на своей странице в Facebook. Причиной такого резкого высказывания стало тоже использование русского языка. Между тем, отмечает РИА ФАН, для большинства из них украинский не является родным.   

Лариса Ницой периодически попадает в новостные сводки в связи со скандалами из-за использования русского языка в общественных местах на Украине. Она также обвиняет Россию в "краже Руси" у украинцев и призывает вытеснить с Украины "московский язык". Так, например, в мае 2019 г. писательница ополчилась на президента своей страны Владимира Зеленского за использование русского языка во время инаугурации.    

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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суржик=мова
Гость
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Ницой ни человек
Гость
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По словам Ницой, певица "перепрыгивает" с языка на язык (с)

Точнее сказать, перепрыгивает с языка на ... суржик )
Гость
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Хех, фарион номер два нарисовалась! Стопудень эта козлиха у себя дома разговаривает на русском, ну а че, громадяни нэзалэжной то не чують!
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