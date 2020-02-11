Больше всего досталось членам жюри

Украинская писательница Лариса Ницой жестко раскритиковала исполнителей из своей страны, принимавших участие в первом полуфинале отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2020". Недовольство литератора вызвало использование русского языка.

Она заявила, что большая часть участников полуфинала говорили по-украински, но упрекнула за использование русского языка певицу Ассоль, выросшую в Донецке. По словам Ницой, артистка "перепрыгивает" с одного языка на другой, не замечая этого, пишет "ФедералПресс".

Гнев писательницы также обрушился на членов жюри, которых она и вовсе назвала "козлами" в публикации на своей странице в Facebook. Причиной такого резкого высказывания стало тоже использование русского языка. Между тем, отмечает РИА ФАН, для большинства из них украинский не является родным.

Лариса Ницой периодически попадает в новостные сводки в связи со скандалами из-за использования русского языка в общественных местах на Украине. Она также обвиняет Россию в "краже Руси" у украинцев и призывает вытеснить с Украины "московский язык". Так, например, в мае 2019 г. писательница ополчилась на президента своей страны Владимира Зеленского за использование русского языка во время инаугурации.