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Киев провалил подготовку к "нормандскому саммиту"

Киев провалил подготовку к "нормандскому саммиту"
Фото: kremlin.ru
До встречи осталось всего два месяца, а ситуация в Донбассе не улучшилась

В Москве сомневаются, что встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины в "нормандском формате" состоится в апреле 2020 года. По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, на предыдущем саммите – в декабре 2019 г. – были обозначены шаги, которые нужно было сделать к следующей встрече, но Киев не предпринял усилий для этого.

"Развести силы на трех новых участках линии соприкосновения, открыть новые пункты пропуска, продвинуться в разминировании, провести обмен удерживаемых лиц, закрепить в украинском законодательстве формулу Штайнмайера, согласовать все правовые аспекты особого статуса Донбасса, – перечислил требования дипломат и отметил: – Пока из этого списка состоялся только обмен удерживаемых лиц, остальное не выполнено", передает РИА "Новости".

При этом из Киева звучат заявления, противоречащие достигнутым договоренностям по Донбассу в принципе. Проводить же встречу до того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнит обязательства, взятые на себя зимой в Париже, в Москве не видят смысла.

Ранее участники "нормандской четверки" предполагали, что могут встретиться в апреле в Берлине, чтобы согласовать дальнейшие шаги по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Гость
Назовите мне хоть что-то, что Киев не провалил. Продажу боярышника не провалил, остальное по нулям.
Да, ю.бирюков продажу боярышника закосячил, гаденыш!
Гость
Ответить
Гость
Оккупант как всегда, валит с больной головы на здоровую!
Агрессор - вон с Донбасса, и все наладиться!
Правильно, ВСУ пошли вон с Донбасса!
томас
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"Войну нужно заканчивать, но мы должны четко понимать, что мы получим на выходе. Мы не должны потерять национальный суверенитет и вернуть свои земли. Поэтому первоочередная задача президента – добиться вывода российский войск за наши границы", – сказал генерал.
Гость
Ответить
Оккупант как всегда, валит с больной головы на здоровую!
Агрессор - вон с Донбасса, и все наладиться!
Гость
Ответить
Бесполезный презик в бесполезном государстве 404
Гость
Ответить
Назовите мне хоть что-то, что Киев не провалил. Продажу боярышника не провалил, остальное по нулям.
Гость
Ответить
От такого президента ещё кто то и что то ожидает? БЕСПОЛЕЗНО! Президентство для него - очередное шоу, где у него главная роль и он подпрыгивает - радуясь!!! Вот решил и с папой римским встретиться. Наверное папа и остановит войну, и отведёт ВСУ?
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