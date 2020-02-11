До встречи осталось всего два месяца, а ситуация в Донбассе не улучшилась

В Москве сомневаются, что встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины в "нормандском формате" состоится в апреле 2020 года. По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, на предыдущем саммите – в декабре 2019 г. – были обозначены шаги, которые нужно было сделать к следующей встрече, но Киев не предпринял усилий для этого.

"Развести силы на трех новых участках линии соприкосновения, открыть новые пункты пропуска, продвинуться в разминировании, провести обмен удерживаемых лиц, закрепить в украинском законодательстве формулу Штайнмайера, согласовать все правовые аспекты особого статуса Донбасса, – перечислил требования дипломат и отметил: – Пока из этого списка состоялся только обмен удерживаемых лиц, остальное не выполнено", передает РИА "Новости".

При этом из Киева звучат заявления, противоречащие достигнутым договоренностям по Донбассу в принципе. Проводить же встречу до того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнит обязательства, взятые на себя зимой в Париже, в Москве не видят смысла.

Ранее участники "нормандской четверки" предполагали, что могут встретиться в апреле в Берлине, чтобы согласовать дальнейшие шаги по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.