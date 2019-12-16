Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Правильное начало": Зеленский появился на российском телевидении

"Правильное начало": Зеленский появился на российском телевидении
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Глава государства ответил на вопросы российских журналистов

Опубликованы кадры первой беседы президента Украины Владимира Зеленского с российскими журналистами. Видеоролик на своем канале в YouTube распространил телеканал "Россия 24". 

Продюсеру телепередачи "Москва. Кремль. Путин" Елене Меньшиковой удалось задать вопрос главе государства в кулуарах саммита "нормандской четверки". Журналисты поинтересовались у Зеленского, как прошла его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. 

"Первая встреча, личная, поговорили, поднимали важные очень вопросы", – ответил президент Украины.

Украинский президент добавил, что считает правильным "сам факт встреч такого формата", так как благодаря этому удастся положить конец "войне на Украине". В заключении политик отметил, что, несмотря на разное понимание сути Минских соглашения, "главное – положено начало общению".

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
ОБМАНЕТ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБМАНЕТ.
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Чернышев оставил Заворотнюк без копейки

Муж звезды "Моя прекрасная няня" пожалел денег для ее дочери

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей