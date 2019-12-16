Глава государства ответил на вопросы российских журналистов

Опубликованы кадры первой беседы президента Украины Владимира Зеленского с российскими журналистами. Видеоролик на своем канале в YouTube распространил телеканал "Россия 24".

Продюсеру телепередачи "Москва. Кремль. Путин" Елене Меньшиковой удалось задать вопрос главе государства в кулуарах саммита "нормандской четверки". Журналисты поинтересовались у Зеленского, как прошла его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Первая встреча, личная, поговорили, поднимали важные очень вопросы", – ответил президент Украины.

Украинский президент добавил, что считает правильным "сам факт встреч такого формата", так как благодаря этому удастся положить конец "войне на Украине". В заключении политик отметил, что, несмотря на разное понимание сути Минских соглашения, "главное – положено начало общению".