Пресс-секретарь президента России подтвердил, что разговоры шли на повышенных тонах

Дмитрий Песков уточнил, что во время встречи лидеров "нормандской четверки" переговоры иногда становились громкими. Об этом ранее рассказал замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Попытки были. Разговор был рабочий",

– лаконично отрезал Песков, пишут РИА Новости.

Как сообщал Руденко, некоторые участники саммита слишком активно обсуждали минские соглашения. По его словам, Россия действовала эффективно, не позволив украинской стороне их изменить. Твердость президента РФ Владимира Путина предотвратила попытки серьезно переработать этот документ.

Встреча лидеров "нормандской четверки" прошла 9 декабря в Париже. Некоторые украинцы обиделись из-за теплого приема русских в Елисейском дворце.