Во времена Советского Союза республика конкурировала со странами Западной Европы

Промышленность Незалежной гибнет, в то время как в стране даже нет соответствующего министерства. И это при том, что во времена СССР Украина занимала лидирующую позицию по уровню развития промышленности среди союзных республик, а по размеру ВВП даже соперничала с Францией.

Такое заявление прозвучало не от партии "Оппозиционного блока", а от депутата Александра Дубинского, который представляет в Верховной раде партию президента Владимира Зеленского.

В интервью телеканалу "112" он констатировал, что экономика начала падать впервые с 2015 года, и сейчас необходимо создать министерство промышленности, обеспечить людей работой и сделать украинские товары более востребованными. Вместо этого в правительстве, по словам Дубинского, постоянно занимаются сменой министров.

Согласно последнему отчету по украинским предприятиям, опубликованному на сайте Госстата Украины, текущий объем заказов на производство продукции снизился в первом квартале этого года на 38%, а в перерабатывающей промышленности – на 40%.

Среди проблем указаны – недостаточный спрос, недостаток рабочей силы, сырья, материалов, финансовые ограничения.