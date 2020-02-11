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Такую экономику развалили: в Киеве признали гибель целой отрасли

Такую экономику развалили: в Киеве признали гибель целой отрасли
Фото: Oleksandr Rupeta/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжениеБесконечные конфликты: Зеленский уволил главу своего офиса
Во времена Советского Союза республика конкурировала со странами Западной Европы

Промышленность Незалежной гибнет, в то время как в стране даже нет соответствующего министерства. И это при том, что во времена СССР Украина занимала лидирующую позицию по уровню развития промышленности среди союзных республик, а по размеру ВВП даже соперничала с Францией.

Такое заявление прозвучало не от партии "Оппозиционного блока", а от депутата Александра Дубинского, который представляет в Верховной раде партию президента Владимира Зеленского.

В интервью телеканалу "112" он констатировал, что экономика начала падать впервые с 2015 года, и сейчас необходимо создать министерство промышленности, обеспечить людей работой и сделать украинские товары более востребованными. Вместо этого в правительстве, по словам Дубинского, постоянно занимаются сменой министров.

Согласно последнему отчету по украинским предприятиям, опубликованному на сайте Госстата Украины, текущий объем заказов на производство продукции снизился в первом квартале этого года на 38%, а в перерабатывающей промышленности – на 40%.

Среди проблем указаны – недостаточный спрос, недостаток рабочей силы, сырья, материалов, финансовые ограничения.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Аграрная держава их удел. Даже не в развале дело, а в местоположении. А развал - закономерен.
Гостьмыкола
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ЭтожехорошочтохохлушкикнамвРоссиюедутчтоимделатьзамужвыйдетмужанавойнузаберуттамиубьютзачемейтакаяжизньвыйдетзароссиянинаибудутрешатдемографическиепроблемы
Гость
Ответить
Да страной рулить это не хреном пианино окалачивать
Гость
Ответить
самая главная ваша проблема-майдаун головного мозга и русофобия. хорошо жили жители окраины, пока имели экономические связи с Россией. теперь, от своей зверинной ненависти к русским, будут подыхать голодранцами.
Гость
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Ожидаемые итоги политики декоммунизации.
М
Ответить
зато вырос экспорт теток с низкой социальной ответсвенностью в россию и ес
вырос экспорт раб силы в россию и ес
а это все что требуется соседям
минус тоже есть-выросла вонь со свинофермы на сайтах соседей
Гость
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Удивительно чё это так
Гость
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Ну так скакать и орять как обезьяны легче всего :) скачите дальше хохломордые :) не забудьте кастрюли одеть и розовые труселя.
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