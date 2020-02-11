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Бесконечные конфликты: Зеленский уволил главу своего офиса

В администрации президента намечается чистка

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности главу своего офиса Андрея Богдана и рассказал о конфликтах в команде, которые мешают работать.

Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера. Место уволенного занял Андрей Ермак, который раньше был помощником президента.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник в партии "Слуга народа", у Богдана была практически монополия, которой он злоупотреблял и другим блокировал вход во власть. Также он якобы не проявлял иницитативы и "откровенно скучал последние пару месяцев".

По версии украинского журнала "Новое время", главная причина – личная неприязнь между Зеленским и Богданом, которая достигла апогея в последнее время. А "Украинская правда" писала, что увольнения главы офиса президента жаждет олигарх Игорь Коломойский.

Кроме того, напоминает "Царьград", прошлым летом Богдан оказался в центре скандала, связанного с конфликтом между Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко. Уже бывший глава офиса президента заявлял, что ему предлагали взятку в размере $20 млн за то, чтобы сохранить бывшего спортсмена на посту городского головы. В ответ Кличко попросил Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело.

Как отмечает телеканал "360", на Украине отставку Богдана восприняли сначала как пиар-ход.

По данным "Свободной прессы", впервые новость о том, что Богдан написал заявление об отставке, появилась еще в августе прошлого года.

Александр ИЛЬИН

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