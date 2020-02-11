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Зеленский предсказал Донбассу заморозку конфликта на долгие годы

Зеленский предсказал Донбассу заморозку конфликта на долгие годы
Владимир Зеленский. Фото: Fabio Cimaglia.Lapres/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Глава Незалежной ожидает смены всех лидеров "нормандской четверки"

Выборы по всей части Донбасса вполне вероятно провести уже нынешней осенью, но для этого мифическим иностранным войскам нужно покинуть территорию ДНР и ЛНР. Об этом заявил сегодня президент Украины Владимир Зеленский. Одновременно он предположил, что разведение сил в зоне вооруженной эскалации может занять долгие годы, а значит, ситуация будет законсервирована.

По мнению главы Незалежной, замораживание конфликта "ничем не будет отличаться от того, что сейчас происходит".

"Разводка по всей линии – это долгий процесс, который займет много лет. Настолько длинный, что вряд ли кто-то из лидеров "Нормандии" еще останется на своей должности", – предположил пан Зеленский, цитирует "Интерфакс-Украина".

Что касается выборов, президент считает, что, когда они проходят по всей территории Незалежной, это объединяет страну и является важным для него символом. При этом лидер нации подчеркнул, что избирательный процесс в Донбассе возможен "только после завершения там военных действий, вывода иностранных вооруженных формирований".

"Насколько это вероятно? Если мы договоримся, все равно нужно будет где-то месяца три, как минимум, чтобы там на месте гарантировать безопасность для всех – и для журналистов, и для ЦИК, для всех наблюдателей. Я почему-то верю, что это возможно, почему то есть такое ощущение", – сказал президент.

Пан Зеленский считает, что в данном вопросе все станет более ясно после проведения запланированного на апрель саммита "нормандской четверки", глав государств которой он невольно отправил на пенсию.

"Если там будет опять, скажем так, ходьба на месте, шансы на местные выборы уменьшатся в разы", – резюмировал украинский лидер.

Ранее во вторник, 11 февраля, из Москвы Киеву пришел четкий сигнал о том, что предстоящей встречи в "нормандском формате" может и не быть, поскольку Незалежная мало что для этого сделала.

Фоторепортаж
Зеленский поставил свечку перед поездкой в Донбасс
Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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И Одесса то же вернётся домой в Россию! И этот бандеровский чудо ничего не сделает!
Гость
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Все кончится быстрым распадом Золотой Орды!
Упадет Орда и Донбасс вернется домой...
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