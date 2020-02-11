Бывший комик рассказал о страхах россиян и что он увидел в глазах Путина в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что в Москве боятся захватить такую большую страну, как Незалежная, поскольку это приведет к жестокому конфликту внутри РФ и распаду нашего государства. Свои мысли лидер украинцев высказал в сегодняшнем интервью местному подразделению "Интерфакса".

"Самое страшное, что может быть для России – это распад ее в том виде, в котором она сейчас существует. Эскалация и захват такой большой страны, как Украина – это, я уверен, единственный реально опасный шаг для России, который может привести к внутреннему жесткому конфликту в России", – сказал пан Зеленский.

Украинец подчеркнул, что это сугубо его мысли и он не утверждает на все 100%, что прав, однако ему кажется, что "именно это и может их остановить".

Также глава Незалежной поделился своими впечатлениями от первой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите "нормандской четверки", который состоялся 9 декабря прошлого года в Париже. По мнению пана Зеленского, российский коллега с пониманием отнесся к нему.

"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки", – убежден Владимир Александрович.

Путин, добавил он, осознает необходимость прекращения войны в Донбассе.

Ранее сегодня Зеленский предсказал заморозку конфликта в шахтерском регионе на долгие годы, настолько долгие, что сменятся лидеры стран-участниц "нормандской четверки".

