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Назло Лаврову: Киев поставил крест на дипломатических отношениях с Москвой

Назло Лаврову: Киев поставил крест на дипломатических отношениях с Москвой
Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Незалежной объяснили отказ назначить своего посла в РФ

Украина объявила о дипломатическом противостоянии с Россией, отказавшись назначать своего посла в соседнем государстве. Таким образом, в Киеве проявили демонстративное неуважение к Москве. 

Во вторник, 11 февраля, в МИД Незалежной объяснили столь дерзкое поведение. В ведомстве заявили, что не намерены улучшать дипломатические отношения с северным соседом, поскольку для этого "нет никаких оснований". В министерстве обвинили РФ в "агрессии против Украины" и в "оккупации" земель последней, передает "Интерфакс-Украина".

Напомним, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров выразил готовность нашей страны наладить дипломатическую связь с Незалежной. Министр отметил, что поприветствует обмен послами. Однако в Киеве. по всей вероятности, решили действовать назло. 

Ксения АНДРЕЕВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Боярышники голос подали. Да чтоб вам быстрее передохнуть, уроды.
Гость
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Никто не хочет быть послом в Мордоре?
Гость
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Как нет посла в Золотой Орде????????
Хан в бешенстве??????
Некому снести голову???????
Гость
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Ну и слава Богу, меньше хохлосрани, меньше вони, чище воздух.
Гость
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Хватит уж унижаться и прогибаться перед недоумками. Выслать всех заробитчан с территории РФ,газ перекрыть. А потом пусть скачут дальше.
Гость
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БРАВО !!!
Гость
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Флаг им в руки.
Гость
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Типично рогульский менталитет
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