В Незалежной объяснили отказ назначить своего посла в РФ

Украина объявила о дипломатическом противостоянии с Россией, отказавшись назначать своего посла в соседнем государстве. Таким образом, в Киеве проявили демонстративное неуважение к Москве.

Во вторник, 11 февраля, в МИД Незалежной объяснили столь дерзкое поведение. В ведомстве заявили, что не намерены улучшать дипломатические отношения с северным соседом, поскольку для этого "нет никаких оснований". В министерстве обвинили РФ в "агрессии против Украины" и в "оккупации" земель последней, передает "Интерфакс-Украина".

Напомним, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров выразил готовность нашей страны наладить дипломатическую связь с Незалежной. Министр отметил, что поприветствует обмен послами. Однако в Киеве. по всей вероятности, решили действовать назло.