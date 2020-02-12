Придуманные за пределами страны исторические мифы лишают Незалежную будущего

Если бы не Москва, украинцы бы были европейцами и катались на немецких машинах по качественным автобанам. Эту мысль прививают молодому поколению украинцев последние пару десятилетий. Коварный план сработал: уже первые лица государства послушно выдают исторические мифы за правду. На это указал депутат Верховной рады Вадим Новинский.

"Президент Владимир Зеленский попался в идеологическую ловушку и решил признать советское руководство ответственным за начало войны – наряду с немецким руководством. Это один из наиболее коварных тезисов, внедряемых в сознание граждан на протяжении последних десятилетий", - приводит слова нардепа "Апостроф".

О том, что СССР сговорился с Гитлером и развязал Вторую мировую войну, глава Незалежной говорил в Польше на праздновании в честь освобождения "Освенцим". Там же он заявил, что узников концлагеря спасли украинцы – не Красная армия, не СССР, не солдаты разных национальностей, очистившие Польшу от фашистов, а исключительно украинцы.

Украинская пропаганда с экранов телевизоров и страниц школьных учебников утверждает, что "советские маршалы завалили немцев трупами", не упоминая при этом, что основные потери СССР, и в том числе Украина, понес на захваченных нацистами территориях – были убиты и замучены более 13 млн мирных жителей.

Но на Украине пересматривают историю в лучших традициях тоталитарных режимов. Как римские императоры уничтожали память о своих предшественниках и нанимали писателей, которые сочиняли новую историю с новыми героями, так и Киев навязывает украинцам иной взгляд на недавнее прошлое, "сформированный вне пределов Украины". И вот уже Бандера – герой, Гитлера победили американцы, а День Победы – не 9, а 8 мая.

Новинский предостерегает украинцев от "исторического беспамятства в угоду сиюминутным стратегическим партнерам". "Где чтут недостойных и презирают достойных, там находят себе прибежище трое: голод, смерть и страх", – напомнил нардеп древнюю индийскую пословицу.

Ранее бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что врал, когда рассказывал неприглядные вещи про Сталина.