Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Украина пытается надавить на Россию через Крым

продолжениеПорошенко раскрыл истинную цель Минских соглашений
В Киеве предложили план по восстановлению контроля над восточной границей

На Украине предложили возобновить перекачку воды в Крым в обмен на уступки в переговорном процессе по Донбассу. Об этом в ходе эфира на телеканале "Прямой" заявил глава украинской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. 

По его словам, подобная договоренность может воплотиться в жизнь в случае, если вооруженные формирования отойдут к Ростову в обмен на воду, и Украина восстановит контроль над границей, пишет URA.RU

Ранее сообщалось, что питьевой воды для снабжения Симферополя осталось не более, чем на 90 – 100 дней. Виной тому отсутствие достаточных осадков. С 10 февраля город перейдет на подачу воды по графику. 

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Вася
Ответить
Глава офиса президента Польши Кшиштоф Щерський заявил, если бы Россия была нормальным адекватным европейским государством, давно уже вернула бы Крым Украине.
Гость
Ответить
А он спросил народ Крыма и Донбасса что они думают по этому поводу???
гость
Ответить
идиоту надоело молчать
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей