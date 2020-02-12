В Киеве предложили план по восстановлению контроля над восточной границей

На Украине предложили возобновить перекачку воды в Крым в обмен на уступки в переговорном процессе по Донбассу. Об этом в ходе эфира на телеканале "Прямой" заявил глава украинской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, подобная договоренность может воплотиться в жизнь в случае, если вооруженные формирования отойдут к Ростову в обмен на воду, и Украина восстановит контроль над границей, пишет URA.RU.

Ранее сообщалось, что питьевой воды для снабжения Симферополя осталось не более, чем на 90 – 100 дней. Виной тому отсутствие достаточных осадков. С 10 февраля город перейдет на подачу воды по графику.