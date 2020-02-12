Нынешняя администрация Украины подорвала усилия экс-главы страны

Минские соглашения позволили "стреножить агрессора". Об этом заявил бывший президент Украины Петр Порошенко. Он признал, что ему трудно дался 12-часовой переговорный марафон, который лидеры "нормандской четверки" вели в "ужасную ночь" на 12 февраля 2015 года. Но уверен, что смог спасти территориальную целостность страны от посягательств.

"Главное, что дали Украине Минские соглашения, – это драгоценное время. Время для системного развития армии", – приводит слова Порошенко "Украинская правда". Он уверяет, что на тех переговорах президент РФ Владимир Путин выступал один против троих, и благодаря поддержке канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда Киев отстоял свою позицию.

"Подпись Путина под документом означала не что иное, как юридическое подтверждение очевидного факта: Россия – сторона конфликта", – сделал вывод Порошенко.

Он также признал, что после подписания Минских соглашений никакого продвижения по урегулированию в Донбассе не произошло. А новый президент Незалежной Владимир Зеленский зачем-то взял и принялся исполнять прописанные в документе обязательства, в частности, согласился на "формулу Штайнмайера".

По мнению Порошенко, еще не поздно затормозить процесс. "О выборах в Донбассе осенью текущего года не может быть и речи", - отметил он. Экс-глава Незалежной предложил "не смотреть Путину в глаза", а "давить на него", и призвал Зеленского "проявить политическую волю".

Ранее в Москве усомнились в целесообразности саммита "нормандской четверки" в апреле 2020 года.