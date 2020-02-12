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Порошенко раскрыл истинную цель Минских соглашений

Порошенко раскрыл истинную цель Минских соглашений
Петр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Нынешняя администрация Украины подорвала усилия экс-главы страны

Минские соглашения позволили "стреножить агрессора". Об этом заявил бывший президент Украины Петр Порошенко. Он признал, что ему трудно дался 12-часовой переговорный марафон, который лидеры "нормандской четверки" вели в "ужасную ночь" на 12 февраля 2015 года. Но уверен, что смог спасти территориальную целостность страны от посягательств.

"Главное, что дали Украине Минские соглашения, – это драгоценное время. Время для системного развития армии", – приводит слова Порошенко "Украинская правда". Он уверяет, что на тех переговорах президент РФ Владимир Путин выступал один против троих, и благодаря поддержке канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда Киев отстоял свою позицию.

"Подпись Путина под документом означала не что иное, как юридическое подтверждение очевидного факта: Россия – сторона конфликта", – сделал вывод Порошенко.

Он также признал, что после подписания Минских соглашений никакого продвижения по урегулированию в Донбассе не произошло. А новый президент Незалежной Владимир Зеленский зачем-то взял и принялся исполнять прописанные в документе обязательства, в частности, согласился на "формулу Штайнмайера".

По мнению Порошенко, еще не поздно затормозить процесс. "О выборах в Донбассе осенью текущего года не может быть и речи", - отметил он. Экс-глава Незалежной предложил "не смотреть Путину в глаза", а "давить на него", и призвал Зеленского "проявить политическую волю".

Ранее в Москве усомнились в целесообразности саммита "нормандской четверки" в апреле 2020 года. 

Фоторепортаж
"Нормандская четверка" заверила договор о мире на словах
ИТАР-ТАСС © ИТАР-ТАСС © ИТАР-ТАСС ©
ИТАР-ТАСС © ИТАР-ТАСС © ИТАР-ТАСС © ИТАР-ТАСС © +
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Гость
По логике этого петрушки подписи Меркель и Оланда означают, что Германия и Франция участники конфликта
У больных шизофренией в сочетании с систематическим употреблением алкоголя логики как таковой нет,они за бутылку подпишут и продадут всё что угодно
Гость
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А что тогда означали подписи макрона и меркель?
Или он с перепою их в глаза не видел?
Гость
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Вот ведь паразит Зеленский - начал выполнять то, под чем Украина подписалась. Обещать - не значит жениться. Обязательства Украины при таком раскладе ничтожны
Гость
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По логике этого петрушки подписи Меркель и Оланда означают, что Германия и Франция участники конфликта
Гость
Ответить
Ухты, жив чтоль еще петруччио!?
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