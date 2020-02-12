Возобновление работы дипмиссии связали с ситуацией в Крыму и Донбассе

Украина вернет своего посла в Россию только после того, как Крым признает власть Киева, а Москва заплатит звонкой монетой за понесенный Незалежной ущерб. Об этом заявил директор Дипломатической академии Украины Сергей Корсунский, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности России восстановить полноценные дипотношения с соседней страной.

"Пусть сначала выйдут с Донбасса, вернут Крым Украине, выплатят компенсации семьям погибших, восстановят инфраструктуру", – сказал Корсунский в эфире ObozTV.

По его мнению, сейчас "нет предпосылок" для обмена послами, так как между странами с 2014 г. существуют нерешенные вопросы.

Накануне во внешнеполитическом ведомстве Незалежной отвергли вероятность возобновления полноценной работы его дипмиссии в Москве.