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Украина поставила условия по возвращению своего посла в Россию

Украина поставила условия по возвращению своего посла в Россию
Сергей Корсунский. Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжениеМосква готова поторговаться за воду в Крыму
Возобновление работы дипмиссии связали с ситуацией в Крыму и Донбассе

Украина вернет своего посла в Россию только после того, как Крым признает власть Киева, а Москва заплатит звонкой монетой за понесенный Незалежной ущерб. Об этом заявил директор Дипломатической академии Украины Сергей Корсунский, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности России восстановить полноценные дипотношения с соседней страной.

"Пусть сначала выйдут с Донбасса, вернут Крым Украине, выплатят компенсации семьям погибших, восстановят инфраструктуру", – сказал Корсунский в эфире ObozTV.

По его мнению, сейчас "нет предпосылок" для обмена послами, так как между странами с 2014 г. существуют нерешенные вопросы.

Накануне во внешнеполитическом ведомстве Незалежной отвергли вероятность возобновления полноценной работы его дипмиссии в Москве.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Как бы это помягче... Серёжа, <цензура> ВЫ НА <цензура>!
Гость
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Себе же во вред! Пусть Украина признает указ Хрущёва о передачи Крыма незаконным!
Гость
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<цензура> россии нужен никчёмный посол из "африканской" страны?
гость
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Россия Иран, Северная Корея, движение "Хезболла", "Исламское государство" и "Аль-Каида", а также ряд трансграничных криминальных структур внесены США в список террористических групировок. хороша компания.
это как обменяться дипломатами с террористами....
Гость
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Гость
Вон из Крыма и Донбасса! Тогда поговорим!
А ты приди недоумк выгони, или памперсы уже менять некуда?
М
Ответить
свиноферма всерьез подумала что кремлю нужен посол в кукуеве?
еще на наших глазах увидим как развалится сия территория на несколько земель,без крови не обойдется,зато геморрой для европы будет меньше
Гость Влада
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Ну этот хуторской образ мышления, этот кретин свои уши морозит на зло бабушке. Эй вы, называющие себя украинцами, а счего вы взяли что вы нам нужны? Приползёте как и много лет назад. Либо вас ожидает чистка ночных горшков у польской шляхты. За это они ещё , спины вам линовать нагайками будут, с большим удовольствием.
Гость
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И это говорит Директор дипломатической академии.
По мозгам не выше командира отделения добробата.
Серый
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Гость
Вон из Крыма и Донбасса! Тогда поговорим!
меняй методичку, ущербный! )
гость
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В мордоре в очередной раз дурака включают, для зондирования с одной стороны фронта и зомбирование с другой.правда он никогда и не выключался.
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