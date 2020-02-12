Речь идет исключительно о финансах

Никакого обмена Донбасса на Крым не будет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что возможность подачи на полуостров днепровской воды в обмен на возвращение Киеву контроля над границей в районе Донбасса даже не обсуждается.

"Крым не может быть объектом каких-либо разменов", – цитирует ПесковаТАСС.

Пресс-секретарь президента также напомнил, что федеральные и местные власти работают над улучшением водоснабжения Крыма, оказавшегося в сложной ситуации после того, как Киев перекрыл Северо-Крымский канал. Реализуются различные программы.

При этом в Москве допускают покупку воды у украинской стороны. "Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению – на коммерческой или на иной основе – они могут быть рассмотрены", – отметил Песков.

Ранее депутат Верховной рады Давид Арахамия сообщил, когда могут начаться переговоры о возобновлении подачи воды в Крым.