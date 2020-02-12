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Москва готова поторговаться за воду в Крыму

Москва готова поторговаться за воду в Крыму
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Речь идет исключительно о финансах

Никакого обмена Донбасса на Крым не будет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что возможность подачи на полуостров днепровской воды в обмен на возвращение Киеву контроля над границей в районе Донбасса даже не обсуждается.

"Крым не может быть объектом каких-либо разменов", – цитирует ПесковаТАСС.

Пресс-секретарь президента также напомнил, что федеральные и местные власти работают над улучшением водоснабжения Крыма, оказавшегося в сложной ситуации после того, как Киев перекрыл Северо-Крымский канал. Реализуются различные программы.

При этом в Москве допускают покупку воды у украинской стороны. "Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению – на коммерческой или на иной основе – они могут быть рассмотрены", – отметил Песков.

Ранее депутат Верховной рады Давид Арахамия сообщил, когда могут начаться переговоры о возобновлении подачи воды в Крым.

Николай ВИКТОРОВ

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Ни капли воды этой шариковской нечисти: пусть при свете лучины из луж пьют, мразь! И Даунбасс с Лугандоном на хрен не нужен: пусть остается камнем на шее оккупантов- паРАША быстрей на дно пойдет! Хотели, подонки, "рюцкий мир"? Хлебайте, твари свиномордые, ситечком!
Фашистик из невмерлищины разбушевался. Ишь как задела Бандеровские мозги новость на Русском сайте. Ну бесись дальше, глядишь дедушка Кондрат посетит больного.
Влад
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Гость
Ни капли воды этой шариковской нечисти: пусть при свете лучины из луж пьют, мразь! И Даунбасс с Лугандоном на хрен не нужен: пусть остается камнем на шее оккупантов- паРАША быстрей на дно пойдет! Хотели, подонки, "рюцкий мир"? Хлебайте, твари свиномордые, ситечком!
Да и срочно отказаться от бывших российских территорий! Не свидомые они для укров. вернуть все деньги Российские . трубу переплавить. на штыки к ножам. и пойти копать новое море светлое и будущее.
Гость
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Гость
Ни капли воды этой шариковской нечисти: пусть при свете лучины из луж пьют, мразь! И Даунбасс с Лугандоном на хрен не нужен: пусть остается камнем на шее оккупантов- паРАША быстрей на дно пойдет! Хотели, подонки, "рюцкий мир"? Хлебайте, твари свиномордые, ситечком!
Твои хозяева за гривну мать родную продадут, а тут халявная вода!
Гость
Ответить
Ни капли воды этой шариковской нечисти: пусть при свете лучины из луж пьют, мразь! И Даунбасс с Лугандоном на хрен не нужен: пусть остается камнем на шее оккупантов- паРАША быстрей на дно пойдет! Хотели, подонки, "рюцкий мир"? Хлебайте, твари свиномордые, ситечком!
Гость
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Помпео у же сказал, что хрен рогулям без соли, а не Крым. Вопрос закрыт.
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