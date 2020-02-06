Крым останется без воды через месяц
Накануне власти Симферополя предупредили горожан о возможном отключении горячего водоснабжения с понедельника по пятницу из-за дефицита воды. Как заявил глава госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль, питьевой воды для снабжения столицы Республики при отсутствии достаточных осадков осталось максимум на 90-100 дней. Позже он же призвал не нагнетать вокруг этой ситуации ажиотаж.
Также население региона пыталась успокоить и глава крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая, которая прогнозирует, что в ближайшее время на полуостров обрушатся дожди и, соответственно, решат проблему с нехваткой воды.
Однако в Республике не все с оптимизмом воспринимают слова чиновников. Так, президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко предвещает, что воды в регионе осталось на месяц. Он отметил, что с 2014 г., когда Украина как раз перекрыла Северо-Крымский канал, осадков было много, а теперь они пошли на спад.
"По официальным данным, водохранилища Крыма заполнены примерно на 30%, а на уровне полуофициальных оценок – воды точно хватит только на месяц. Дальше придется вводить жесткий режим экономии. Дело в том, что водохранилища наполнены, но большинство из них на 30% забиты илом. Они никогда не чистились", – рассказал "Московскому комсомольцу" ученый.
По его мнению, нужно озаботиться водоснабжением в случае, если в крае не будет обильных дождей. Например, опреснять воду, как это делают в Израиле и Испании. Однако в Республике нет нужных установок для опреснения в промышленных масштабах.
"Кроме того, при помощи очистки сточных вод можно решить проблему орошения сельскохозяйственных угодий. Только Симферополь может дать 40 миллионов кубов грязной воды. Технологии ее очистки есть", – сообщил Тарасенко.
Но и тут, добавил он, проблема в том, что работы ведутся лишь в лабораториях.
Еще один вариант спасения Крыма – ремонт и восстановление того, что осталось от Северо-Крымского канала. Есть идея накапливать в его пустующем русле воду из рек полуострова, чтобы затем использовать ее для полива садов и полей.
Ну, а неравнодушных граждан призывают прибегнуть к стародавним традициям, когда область подвергалась засухе – молиться о дожде. О таком способе решении проблемы поведал
священник, клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне Николай Савченко в интервью телеканалу "360". Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь и вовсе распорядился проводить соответствующие молебны во всех храмах полуострова.
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