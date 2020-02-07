Пассажирские перевозки через Керченский пролив оказались мало востребованы

Большинство россиян, планирующих провести отпуск-2020 в Крыму, решили отправиться туда на поезде. Таковы данные опроса портала, предоставляющего услуги для путешественников.

Почти две трети респондентов (67%) сообщили, что добираться по железной дороге для них предпочтительнее, чем на самолете, передает RT. Еще 16% заявили, что выбирают авиаперелет. Остальные отметили, что принципиальной разницы между поездом и самолетом для поездки в Крым они не видят. При этом подавляющее большинство россиян (96%) утверждают, что однозначно выберут поезд, если стоимость проезда окажется дешевле по сравнению с авиабилетами.

Впрочем, читатели издания усомнились в объективности исследования. Главный, по их мнению, момент – точка отправления и время в пути, Россия-то большая.

"Если эти 96% жители Краснодарского края, то можно и 100% писать. Трястись на поезде больше двух суток – так себе удовольствие, на любителя", "Три дня и 16 часов за 38 000р да еще и с пересадкой... Спасибо, что-то не хочу поездом", "Из Красноярска поездом ехать – это больше недели из отпуска выкинуть", "Пока с Новосибирска добредешь, надо будет обратно ехать... а с Питера я бы с удовольствием повалялся на кушетке с напитками в руке", - прокомментировали они.

Справедливости ради нужно отметить, что пока поезда в Крым отправляются только из Москвы и Санкт-Петербурга, тогда как прямые авиарейсы налажены из многих российских городов. Но в ближайшем будущем планируется запустить поезда и из других городов страны.

Ранее пассажиры, уже проехавшие по железной дороге на Крымском мосту, поделились впечатлениями.