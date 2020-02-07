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Уникальное озеро гибнет из-за распрей России и Украины

Уникальное озеро гибнет из-за распрей России и Украины
Фото: ITAR-TASS
Растительность в водоеме уже изменилась

Уникальное озеро Сиваш погибает из-за действий властей Украины. Об этом заявила зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская.

Она напомнила, что Сиваш является границей России и Херсонской области Украины на севере Крымского полуострова. Оно всегда славилось водными ресурсами, было богато рыбой. Но желание Киева отомстить крымчанам за их выбор остаться с Россией в 2014 г. пагубно отразилось на природе края.

"Из-за того, что с 2014 года перекрыт Северо-Крымский канал, проливы, соединяющие Сиваш и Азовское море, заиливаются и пересыхают. Неблагоприятный солевой режим привел к тому, что водной растительности стало больше, а рыба исчезает. Если проливы пересохнут, то Сиваш погибнет", – цитирует РИА "Новости" Поклонскую.

Депутат, родившаяся на Украине и долгое время жившая в Крыму, надеется, что нынешние власти Незалежной наберутся смелости и исправят то, что успели натворить их предшественники.

"Пора восстановить водоснабжение Крыма и переходить к конструктивному диалогу с Россией", – призвала Поклонская. И с сожалением отметила, что пока в Киеве предпочитают "заниматься любой ерундой, но не реальными проблемами".

Ранее тревогу из-за катастрофического состояния озера Сиваш забили местные жители.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Империя уберется - Сиваш воспрянет!
Гость
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Гость
Никакой украинско-русской границы на Сивеше не существует))))))))))))))))
Есть оккупированный Крым и беспридел оккупантов!
Вот и результат путинизма!
Кто о чем, а вшивый о бане! Да, умник!?
Гость
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Там где "русский мир" там всегда беда!
Была Украина - была вода, нету Украины - все портится!
Оккупанты - вон из Крыма!!!!!!!!!!!!!
Гость
Ответить
Гость
молодцы украинцы
Украинцы дураки, а ты <цензура>!
Гость
Ответить
Никакой украинско-русской границы на Сивеше не существует))))))))))))))))
Есть оккупированный Крым и беспридел оккупантов!
Вот и результат путинизма!
Гость
Ответить
дураки украинцы
Гость
Ответить
молодцы украинцы
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