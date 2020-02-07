Уникальное озеро гибнет из-за распрей России и Украины
Уникальное озеро Сиваш погибает из-за действий властей Украины. Об этом заявила зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская.
Она напомнила, что Сиваш является границей России и Херсонской области Украины на севере Крымского полуострова. Оно всегда славилось водными ресурсами, было богато рыбой. Но желание Киева отомстить крымчанам за их выбор остаться с Россией в 2014 г. пагубно отразилось на природе края.
"Из-за того, что с 2014 года перекрыт Северо-Крымский канал, проливы, соединяющие Сиваш и Азовское море, заиливаются и пересыхают. Неблагоприятный солевой режим привел к тому, что водной растительности стало больше, а рыба исчезает. Если проливы пересохнут, то Сиваш погибнет", – цитирует РИА "Новости" Поклонскую.
Депутат, родившаяся на Украине и долгое время жившая в Крыму, надеется, что нынешние власти Незалежной наберутся смелости и исправят то, что успели натворить их предшественники.
"Пора восстановить водоснабжение Крыма и переходить к конструктивному диалогу с Россией", – призвала Поклонская. И с сожалением отметила, что пока в Киеве предпочитают "заниматься любой ерундой, но не реальными проблемами".
Ранее тревогу из-за катастрофического состояния озера Сиваш забили местные жители.
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