Дорожники предупредили автомобилистов

Погодные условия вмешались в регулирование движения на Крымском мосту. Из-за мороза и возможного обледенения трассы разрешенная скорость для автомобилей – не 90 км/ч, как обычно, а не более 60 км/час. Об этом сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

Дорожники предупредили также, что периодически чистят снег и обрабатывают мост специальным водно-солевым раствором, передает сайт "Комсомольская правда". Из-за этих мероприятий также возможны затруднения движения.

В ночь на 10 февраля температура воздуха в Крыму местами понижалась до -15°C. Следующей ночью, по прогнозу Гидрометцентра, ожидается -4°C.

Ранее в России придумали новый способ использования переправы через Керченский пролив.