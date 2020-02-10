Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Водителям на Крымском мосту грозит опасност

Водителям на Крымском мосту грозит опасность
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Дорожники предупредили автомобилистов

Погодные условия вмешались в регулирование движения на Крымском мосту.  Из-за мороза и возможного обледенения трассы разрешенная скорость для автомобилей – не 90 км/ч, как обычно, а не более 60 км/час. Об этом сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

Дорожники предупредили также, что периодически чистят снег и обрабатывают мост специальным водно-солевым раствором, передает сайт "Комсомольская правда". Из-за этих мероприятий также возможны затруднения движения.

В ночь на 10 февраля температура воздуха в Крыму местами понижалась до -15°C. Следующей ночью, по прогнозу Гидрометцентра, ожидается -4°C. 

Ранее в России придумали новый способ использования переправы через Керченский пролив.

Фоторепортаж
Роковую проблему Крымского моста показали на фото
2018. Фото: most.life 2019. Фото: most.life 2019. Фото: most.life
2019. Фото: most.life 2016. Фото: most.life 2016. Фото: most.life 2017. Фото: most.life +3
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Водителям в России грозит опасность!
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Малахов раскрыл неожиданные подробности смерти исчезнувшего подростка

Найденное в канале тело породило больше вопросов, чем ответов

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей