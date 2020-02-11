Местные автовладельцы мечтают о запуске грузового железнодорожного движения через Керченский пролив

Цены на топливо в Крыму снизятся уже летом 2020 года. В этом уверен председатель комитета Госсовета республики по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Леонид Бабашов.

"Безусловно, открытие грузового автомобильного сообщения по Крымскому мосту повлияло на стабилизацию цен на топливо в Крыму, но больше повлияет открытие грузового железнодорожного сообщения. Возить железнодорожным транспортом на 10 – 20% выгоднее, чем автомобильным", – приводит его слова ТАСС.

Раньше цены на бензин на полуострове очень зависели от погоды, ведь во время шторма паромная переправа через Керченский пролив не работала. С началом доставки топлива автомобильными цистернами по Крымскому мосту эту проблему удалось снять. Плюс региональные власти договорились с участниками топливного рынка, что они не будут задирать цены. В итоге сейчас, например, дизельное топливо на полуострове стоит даже дешевле, чем в Краснодарском крае, подчеркнул Бабашов.

Когда по Крымскому мосту пойдут грузовые поезда, нефтетрейдеры покроют потери, которые терпят сейчас. Также они без ущерба для себя смогут еще снизить цены, уверяют местные власти.

Пассажирские поезда через Керченский пролив были запущены в декабре 2019 года. Грузовое железнодорожное движение планируется открыть в июне 2020 года. При этом многие россияне отказываются пересаживаться с самолетов на поезда, отправляясь на полуостров.