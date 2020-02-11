Энергетики не успевают восстанавливать оборванные провода

Серьезные перебои с электроснабжением отмечаются во вторник, 11 февраля, в Крыму. Из-за шторма с порывами ветра до 25 м/с и осадков в виде мокрого снега без света остались тысячи жителей.

"Частично нарушалось электроснабжение 47 населенных пунктов. Сильнее всего неудобства ощутили потребители Черноморского, Белогорского, Симферопольского, Ленинского, Кировского районов и г. Феодосии", – уточнили в "Крымэнерго".

Ремонтные бригады работают без остановки, но непогода продолжает бушевать на полуострове, поэтому в некоторых районах повреждения сетей происходят повторно.

Ранее водителей предупредили о необходимости снижать скорость при движении по Крымскому мосту, поскольку из-за минусовых температур и сильного ветра происходит обледенение дорожного полотна, несмотря на его обработку солевым раствором.

По прогнозу Гидрометцентра, аналогичная погода с сильными осадками, гололедом и порывами ветра до 25 м/с сохранится в Крыму и в среду, 12 февраля.