На полуострове ответили на предложение возобновить подачу воды за контроль над донбасской границей

Руководство Крыма отказалось торговаться по поводу возможной подачи днепровской воды за передачу контроля на границе Донбасса. Об этом рассказал заместитель главы общественной палаты республики Александр Формачук.

Он заявил о готовности властей полуострова сотрудничать с Киевом в деле о запуске воды по каналу без политических условий. И подчеркнул, что до 2014 г. руководство полуострова платило за поставки питьевой воды, сообщает РИА "Новости".

Ранее глава украинской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил возобновить перекачку воды на российскую территорию за уступки по ситуации в Донбассе в эфире телеканала "Прямой".