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В Крыму назвали торг с Украиной неуместным

На полуострове ответили на предложение возобновить подачу воды за контроль над донбасской границей

Руководство Крыма отказалось торговаться по поводу возможной подачи днепровской воды за передачу контроля на границе Донбасса. Об этом рассказал заместитель главы общественной палаты республики Александр Формачук.

Он заявил о готовности властей полуострова сотрудничать с Киевом в деле о запуске воды по каналу без политических условий. И подчеркнул, что до 2014 г. руководство полуострова платило за поставки питьевой воды, сообщает РИА "Новости".

Ранее глава украинской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил возобновить перекачку воды на российскую территорию за уступки по ситуации в Донбассе в эфире телеканала "Прямой". 

Сергей САЗОНОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ДОКТОР
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Гость
Крымчане! Все в Сибирь на борьбу с Китаем! Там вода есть!
Похоже,дураки и дороги не самая страшная беда россиян...
Гость
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Никаких уступок! Развал Мордора и деоккупация! Только так!
Гость
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Крымчане! Все в Сибирь на борьбу с Китаем! Там вода есть!
Тарас Бульба
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а никто на оккупированные территории мордором и не собирается подавать воду. я так думаю тот кто сделал это заявление вскоре лишится и поста и ..как минимум штанов
Гость
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Ни капли воды этой шариковской нечисти: пусть при свете лучины из луж пьют, мразь! И Даунбасс с Лугандоном на хрен не нужен: пусть остается камнем на шее оккупантов- паРАША быстрей на дно пойдет! Хотели, подонки, "рюцкий мир"? Хлебайте, твари свиномордые, ситечком!
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