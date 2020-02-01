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В подаче Украиной воды в Крым нашли выгоду для Киева

Инициативу Киеву поддерживают власти полуострова

Возобновление подачи воды из Днепра станет для Украины тестом на политическую зрелость. И это, в первую очередь, выгодно украинской стороне. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, передает РИА "Новости"

По его словам, Киев сможет не просто заработать деньги, но и восстановить земли в Херсонской области, которые стали непригодны в связи с перекрытием Северо-Крымского канала. 

Пока что официальных обращений от украинской стороны не было, отмечает депутат. Однако власти полуострова приветствуют такую инициативу. 

Сергей САЗОНОВ

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