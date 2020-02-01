Инициативу Киеву поддерживают власти полуострова

Возобновление подачи воды из Днепра станет для Украины тестом на политическую зрелость. И это, в первую очередь, выгодно украинской стороне. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, передает РИА "Новости".

По его словам, Киев сможет не просто заработать деньги, но и восстановить земли в Херсонской области, которые стали непригодны в связи с перекрытием Северо-Крымского канала.

Пока что официальных обращений от украинской стороны не было, отмечает депутат. Однако власти полуострова приветствуют такую инициативу.