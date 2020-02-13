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Теперь официально: Украина устроит водную блокаду Крыму

Теперь официально: Украина устроит водную блокаду Крыму
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
продолжение"Панцири" отбили атаку неопознанных объектов в Крыму
Киев по-прежнему диктует свои условия Москве

Украина наотрез отказывается снабжать водой Крым. Впрочем, отменить данное решение правительства Незалежной Россия может, но при невыполнимом для нее условии. 

Его назвал депутат от партии экс-главы государства Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Любопытно, что новость в его телеграм-канале появилась на русском языке. 

"Комитет ВР (Верховной рады – прим.ред.) по вопросу прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял решение о невозможности поставок воды в Крым до его деоккупации", – написал соратник пана Порошенко. 

Между тем в Москве неоднократно подчеркивали, что Крым стал российским на законных основаниях – в результате референдума 2014 года. Избавиться от украинского гражданства почти шесть лет назад захотели сами жители полуострова. 

Вопрос его принадлежности закрыт окончательно и бесповоротно. Менять Крым на Донбасс, как было предложено ранее, РФ не намерена, отрезал на днях пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что федеральная власть и руководители на местах держат руку на пульсе относительно водоснабжения региона. Кроме того, Москва готова рассмотреть коммерческие предложения Киева. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Menes
Вообще необходимо перекрьіть все границьі с хазарской Московией. На етих границах, пока наши ребята гибнут от рук окупантов, жидьі России и Укераиньі зарабатьівают огромньіе деньги.
И выгнать всех усраинских гастарбайтеров на родину. Уже, блин, вместо таджиков и узбеков Львёвяне шарятся по СНТ и предлагают поработать за малую денюжку, т.к. на родине уже жрать нечего.
Гость у Влада
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В части водной блокады надо подвергнуть Украину и её руководителе так же депутатов поимённо санкциям. Подать на них в суд за то что они подвергают людей насилию и вообщем то геноциду.
Гость
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Menes
Вообще необходимо перекрьіть все границьі с хазарской Московией. На етих границах, пока наши ребята гибнут от рук окупантов, жидьі России и Укераиньі зарабатьівают огромньіе деньги.
Я тоже требую. Пусть сидят внутри своего болота страны 404. Как на публику так Россия окупант а как кушать и денежку то лучший друг. И как вы зае...ли пишити на своей мове. Чертовы патриоты и мовы незнают и пишут на русском и сидят на русских сайтах. Кыш отсюда.
Menes
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Вообще необходимо перекрьіть все границьі с хазарской Московией. На етих границах, пока наши ребята гибнут от рук окупантов, жидьі России и Укераиньі зарабатьівают огромньіе деньги.
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