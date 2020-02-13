Киев по-прежнему диктует свои условия Москве

Украина наотрез отказывается снабжать водой Крым. Впрочем, отменить данное решение правительства Незалежной Россия может, но при невыполнимом для нее условии.

Его назвал депутат от партии экс-главы государства Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Любопытно, что новость в его телеграм-канале появилась на русском языке.

"Комитет ВР (Верховной рады – прим.ред.) по вопросу прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял решение о невозможности поставок воды в Крым до его деоккупации", – написал соратник пана Порошенко.

Между тем в Москве неоднократно подчеркивали, что Крым стал российским на законных основаниях – в результате референдума 2014 года. Избавиться от украинского гражданства почти шесть лет назад захотели сами жители полуострова.

Вопрос его принадлежности закрыт окончательно и бесповоротно. Менять Крым на Донбасс, как было предложено ранее, РФ не намерена, отрезал на днях пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что федеральная власть и руководители на местах держат руку на пульсе относительно водоснабжения региона. Кроме того, Москва готова рассмотреть коммерческие предложения Киева.